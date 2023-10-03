Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada gelişme! Mütalaa açıklandı

Türkiye'de yaşananları duyanların kanını donduran küçük Müslime cinayetinde dava süreci devam ediyor.Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal Ailesi'nin 6'ncı çocuğu 3 yaşındaki Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu.En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüme, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopside kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı.Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklandı, diğerleri ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası H.Y., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Tutuksuz sanıklar anne S.Y., büyükanne A.Y. ve suça sürüklenen ağabey O.Y. 'nin yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu H.Y.'nin; Müslüme'ye karşı 'kasten öldürme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.H.Y.'nin ayrıca gelini S.Y.'ye karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan ve bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A.Y.'ye karşı 'çocuğun cinsel istismarı'ndan cezalandırılması talep edildi.Mütalaada, 'suçluyu kayırmak'tan yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A.Y. ve ağabey O.Y.'nin beraatı, anne S.Y.'nin ise cezalandırılması istendi.Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.