Mansur Yavaş'tan bir ihale skandalı daha! AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek belgeleriyle açıkladı!

Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programına katılan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu.İhalelerde şeffaf ve adaletli davranacağı konusunda namus sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu sözünü tutmadığı bir kez daha tescillendi.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 'Kamu oyuna çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta açmış olduğumuz ihale dosyaları ile ilgili olarak çok ses geldi. Bize geri dönüşler çok oldu. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.' dedi.ABB Halk Ekmek'teki ihaleler hakkında açıklamalarda bulunan Osman Gökçek, 'Ankara Halk Ekmek'te, İstisna dediğimiz ihale türünde 454 tane ihale yapılmış. Pazarlık usulü dediğimiz ihale türünde 67 tane, açık ihale dediğimiz, yani vatandaşın, herkesin girdiği ihale sayısı ise 17. Toplamda 538 tane ihale yapılmış. Yani belediye, Halk Ekmek'teki işlerin yüzde 84.39'unu istisna ihalelerle vermiş. Dedim ki parasal anlamda belki düşüktür. Bu gerçekten bu böyle mi diye araştıralım dedik. 908 milyon TL istisna ihalelerle verilmiş. 19 milyon TL pazarlık usulü ile 108 milyon TL de açık ihale ile verilmiş. Yani yüzde 10'u. Toplamda 1 milyar 35 milyon TL'lik harcama yapılıyor. Bunun yüzde 10.46'sı açık ihale. Rakamlara bakar mısınız... Bir şirkette, yüzde 10 açık ihale yapılıp geri kalanını istediklerine verecekleri şekilde yapıldıktan sonra bu belediyeye nasıl şeffaf diyebiliriz? Şimdi sizin burada 908 milyon liralık yaptığınız bu ihaleleri, açık ihale olarak çıkmış olsaydınız belki burada 700 milyona, 600 milyona gidecekti bu işler neden yapmadınız?' ifadelerini kullandı.'ŞEFFAFIZ' DİYEREK VATANDAŞA YALAN SÖYLÜYORLAROsman Gökçek, '2019 yılında ekmeklik buğday unu dediğimiz açık ihale 4 defa yapılmış. Sonrasında ne hikmetse bu ihaleler eskiden açık yapılırken, şimdi istisna kapsamında 37 firmadan 234 defa un alımı yapılmış, 769 milyon TL'lik ödeme yapılmış. Bu ekmeklik buğday unu işini vatandaşın önüne götürseler çok daha az fiyatlara gidecek bu iş. Vatandaşımız zarar ediyor ama benim burada göstermek istediğim olay şu vatandaşımıza 'şeffafı' diye yalan söylüyorlar. Şimdi bu şeffaflık mı niye açık ihale yapmadınız bu işleri' şeklinde konuştu.'BU PARALAR NEREYE GİTTİ?'AK Parti Ankara Miletvekili Osman Gökçek belgelerini sunduğu ihaleler için şeffaflık olmadığını belirterek, 'Bu paralar nereye gitti? Aradaki paraları birileri aldı mı? Böyle bir işe bulaşan bürokrat var mı? Bu bürokratlara talimatı Mansur Yavaş mı verdi? Bu firmaları Mansur Yavaş mı tavsiye etti?' sorularını sordu.