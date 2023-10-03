Kümbet Yaylası artık daha temiz: İki tona yakın çöp toplandı

İl Özel İdaresi, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği ve Dereli Belediyesi işbirliğinde yayladaki mesire alanlarında 3 gün boyunca çöp toplama çalışması yapıldı.Çalışma kapsamında 250 torbada toplanan yaklaşık 2 ton çöp kamyonlara yüklendi.Bunun yanı sıra turistlere ve bölge halkına çöplerin çöp kutularına atılması konusunda uyarılarda bulunuldu.Ayrıca yayladaki sahipsiz hayvanlar da beslendi.