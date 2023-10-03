İngiltere'de büyük patlama! Gökyüzü ateş topuna döndü

İngiltere Oxford yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, konuyla ilgili resmi henüz bir açıklama gelmedi. Olayın bir yıldırımın düşmesi sonucu gerçekleştiği iddia edildi.