İngiltere'de büyük patlama! Gökyüzü ateş topuna döndü
İngiltere Oxford yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, konuyla ilgili resmi henüz bir açıklama gelmedi. Olayın bir yıldırımın düşmesi sonucu gerçekleştiği iddia edildi.
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında patlama olduğu belirtildi.
Yerel basında, Oxford yakınlarındaki patlamanın yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği ve devasa ateş topunun gökyüzünü aydınlattığı haberleri yer aldı.
Bölge halkı, akşam saatlerindeki patlamanın ardından çıkan yangının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Yerel basında, Oxford yakınlarındaki patlamanın yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği ve devasa ateş topunun gökyüzünü aydınlattığı haberleri yer aldı.
Bölge halkı, akşam saatlerindeki patlamanın ardından çıkan yangının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.