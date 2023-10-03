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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki hain saldırıya ilişkin skandal ifadeler: RTÜK inceleme başlattı

Ankara'da terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısına ilişkin Halk TV'de skandal ifadeler kullanıldı. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, bombalı saldırıda başarıya ulaşamadan öldürülen teröristler için "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bana sorarsanız aykırı. Hiçbir şey yapamadan ölünmez" diye konuştu. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ise kanal ve Arslan hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir'' ifadelerini de kullandı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki hain saldırıya ilişkin skandal ifadeler: RTÜK inceleme başlattı
Ekleme: 3.10.2023 - 08:56 Güncelleme: 3.10.2023 - 08:56 / Editör: Ozge Selin
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki hain saldırıya ilişkin skandal ifadeler: RTÜK inceleme başlattı
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Ayşegül Arslan'ın bir televizyon kanalında yayınlanan programında Ankara'da gerçekleşen terör eylemi ile ilgili yorumları nedeniyle kanal ve Arslan hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ebubekir Şahin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Ankara'daki hain saldırıya ilişkin skandal ifadeler: "Hiçbir şey yapamadan ölünmez"
Arslan televizyon yayınında, saldırıya katılan terörist hakkında “Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...’” şeklinde konuşmuştu.

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