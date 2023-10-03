  • USD: 27,53 - 27,58
  • EURO: 28,88 - 28,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in, ÖSYM sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin olarak, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlamalarından yargılandığı davaya devam edildi. Demir'in 8 yıl 3 aydan 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Ekleme: 3.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 3.10.2023 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den yargılanmasına devam edildi
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuksuz sanık Demir ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara kararla dosyaya istenen veri analiz raporunun gelmediğini bildirdi.

Bunun üzerine söz alan Ali Demir, veri analiz raporunun kendisi için önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

'Bu konuda mağdur durumdayım. Dört duruşmadır mahkemeniz ısrarla söz konusu evrakları istiyor. 2012 KPSS ve 2010 KPSS'deki gibi Türkiye'de bir infial oluşturulmak istendi. Gerek benim, gerek Cumhurbaşkanımızın aldığı tedbirler büyük bir kaosu önledi. Benim aldığım tedbirlerin takdir edilmesi gerekirken 8 yıldır yargılanıyorum. Mağdur durumdayım. ÖSYM'de benim koyduğum kurallar aynı şekilde uygulanıyor. Takdir edilmem gerekirken bu durumdayım'
Demir, yargılanmanın bir an önce tamamlanarak hakkındaki kararın açıklanmasını da talep etti.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması çerçevesinde 10 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Duruşmada gerginlik
Duruşma salonunda bulunan bir avukat, müvekkilinin suçtan zarar gördüğünü, duruşmaya katılma talebinde bulunduklarını belirerek söz almak istedi.

Talebinde ısrar eden avukatla ile mahkeme başkanı arasında tartışma çıktı.

Mahkeme heyeti, duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle avukat hakkında disiplin soruşturması yapılması için Ankara Barosuna müzekkere yazılmasına karar verdi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme heyeti, Ali Demir'in duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi ve davayı 21 Kasım'a bıraktı. Demir hakkındaki 'yurt dışına çıkış yasağı'nın devamına hükmedildi.

Duruşmanın ardından aynı avukat, 'Zaptın değiştirileceğine eminim, bir örneğini istiyorum.' diyerek duruşma zaptını talep etti.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, 'Siz beni resmi belgede sahtecilikle mi suçluyorsunuz?' dedi ve avukat hakkında soruşturma yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi.

Sekiz yıl hapis cezası isteniyor
Demir'in FETÖ tarafından ÖSYM sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin olarak, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak' suçlarından 8 yıl 3 aydan 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nda üst düzey toplantı!
Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi: “Gelinen nokta vahimdir”
ABB Başkanı Mansur Yavaş soru soran öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
Teslimat başlıyor! Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
Ankara'daki bombalı saldırı ile ilgili flaş gelişme: Bakan Fidan 'Pişman olacaklar' diyerek duyurdu
Azerbaycan’dan flaş Ermenistan kararı!
MİT'ten nokta operasyon: İstiklal Caddesi'ndeki saldırının organizatörü öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatı ile imha edildi
Skandal açıklamalarıyal bebek katilini övmüştü! Merdan Yanardağ bugün hakim karşısında hesap verecek!
Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…
Akşener noktayı koydu! Yavaş ve İmamoğlu’na destek yok: 81 ilde kendi adaylarımızı çıkartacağız
Bakan Bolat açıkladı! İhracatta rekorlar serisi! 3 ay peş peşe tarihi seviyelere ulaşıldı
Mansur Yavaş tarafını seçti! Ülkücü danışmanını İYİ Parti'yi haklı buldu diye görevden aldı!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaşımda yeni dönem! Basra Körfezi Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanıyor
Bakan Koca 'söz konusu değil' diyerek duyurdu! Kapanma gibi toplu tedbirler uygulanmayacak
MEB açıkladı! Öğretmenlere çevrimiçi kariyer sınavı yapılacak
Merkez Bankası'ndan TL açıklaması
İstanbul'da sabah çilesi! Metrobüse binmek hayal oldu
İşi gücü heykel! Soyer yine Heykel dikti
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Dünyada ilk: Uzaya çöp atınca ceza kesildi

Dünyada ilk: Uzaya çöp atınca ceza kesildi

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Dağların arasında kendiliğinden oluştu yerini çok az kişi biliyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Dağların arasında kendiliğinden oluştu yerini çok az kişi biliyor

Dev çukur oluştu: Felaketin boyutu havadan görüntülendi çöken yolda çalışma başlatıldı

Dev çukur oluştu: Felaketin boyutu havadan görüntülendi çöken yolda çalışma başlatıldı

Dağların arasında gizlice kaydedildi: Hepsi hareket sensörlü cihazlarla tespit edildi

Dağların arasında gizlice kaydedildi: Hepsi hareket sensörlü cihazlarla tespit edildi