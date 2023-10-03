Deprem bölgesinde bir anda belirdi: Herkes gökyüzündeki esrarengiz ışığın sebebini merak ediyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde gökyüzünde bir anda beliren ışık huzmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Deprem bölgesinde, bir vatandaş tarafından görüntülenen ilginç doğa olayı kısa sürede herkesin ilgi odağı oldu. Işık huzmesi olduğu tahmin edilen görüntü, vatandaşlar tarafından çeşitli şekillerde yorumlandı. Herkes esrarengiz görüntünün ne olduğunu merak ediyor.