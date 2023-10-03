Çanakkale Boğazı'nda 'Litvanya' bayraklı gemi arıza yaptı

İzmir'den Bulgaristan'a gitmek üzere denize açılan 147 metre uzunluğundaki 'Litvanya' bayraklı, 'Sonata' isimli konteyner gemisi, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı.Akıntıyla sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi.