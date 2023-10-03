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Bitlis'te şehit polis memuru Ertuğrul Kırık'a tören düzenlendi

Dün görevi başındayken kaza sonucu yaralanan ve şehit olan Polis Memuru Ertuğrul Kırık için Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen törenin ardından cenazesi memleketine gönderildi.

Ekleme: 3.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 3.10.2023 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Bitlis'te şehit polis memuru Ertuğrul Kırık'a tören düzenlendi
Huzur ve güveni sağlamak isteyen Türk polisi gece gündüz çalışmalarına devam ediyor...

Bitlis Valiliği dün görevi başındaki polisimiz için acı bir haber duyurdu.

Yapılan açıklamada polis memuru Ertuğrul Kırık’ın görev esnasında meydana gelen kaza sonucu yaralandığı, ifade edildi.

Ertuğrul Kırık kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis memuru Kırık için bugün sabah saat 10.00'da Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) tören düzenlenecek.

Görev arkadaşları omzunda getirdi

Şehit polis memurunun Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına meslektaşların omuzlarında getirildi.

Şehit Polis Memuru Ertuğrul Kırık için yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından dualar edildi.

"Teşkilatımız her zaman yanınızda olacaktır"

Törende bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Dün yaşamış olduğu elim kaza sonucu Hak’kın rahmetine kavuşan Özel Harekat Şube Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Polis Memuru Ertuğrul Kırık kardeşimizi bugün burada ebediyete yolcu ediyoruz.

Teşkilatımızda çalıştığı süre boyunca yurdumuzun çeşitli yerlerinde ve yurtdışında fedakârca ve özveri ile görevini ifa eden meslektaşımız, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması için mesai harcamıştır.

Çok kıymetli şehit ailemiz, sizler Ertuğrul kardeşimizin bizlere emanetisiniz. Teşkilatımız her zaman yanınızda olacaktır. Merhum meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Allah mekanını cennet eylesin.

Cenazesi memleketine gönderildi

Duaların ardından Kırık'ın cenazesi yine meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı. Şehidin naaşı kara yolu ile Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli beldesinin Ortabahçe köyüne uğurlandı.

Kırık'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Aşkale ilçesinin Ortabahçe köyünde defnedilecek.
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