Bir hafta içinde ikinci gizemli ölüm! Mahalleli diken üstünde…

Antalya'da bir sitenin duvarının dibinde erkek cesedine ulaşıldı. Aynı mahallede 3 gün önce de başka bir erkek cesedinin bulunması panik yarattı. Bölge sakinleri 'Tedirginiz' açıklaması yaptı.

Kan donduran olay saat 10.15 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde yaşandı.Hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 35 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı.Olay yeri inceleme ekipleri branda kurup, inceleme yaptığı ceset üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine ulaşamadı.Diğer taraftan aynı mahallede 3 gün önce de aynı yaşlarda erkek şahsın cesedinin bulunması panik yarattı.Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.