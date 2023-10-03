  • USD: 27,53 - 27,58
  • EURO: 28,88 - 28,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Binlerce yıllık sır ifşa oldu: Mezardan çıkanlar her şeyi teyit etti

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki 2 bin 400 yıllık Alexandria Troas Antik Kenti’nde 2023 yılı kazı çalışmalarında en son yaşam evresinin izleri ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmalarda; kentin ekonomisinin tamamen küçüldüğü, nüfusunun büyük ölçüde azaldığı, beslenmenin büyük bir sorun olduğu bir dönem tespit edilirken, bölgedeki birkaç mezarda ele geçen iskeletler üzerinde yapılan analizlerle bu durum teyit edildi. Kısıtlı beslenmeden kaynaklanan bir takım hastalıkların yaşandığının da iskeletler üzerinden belirlendiği kaydedildi.

Ekleme: 3.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 3.10.2023 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Binlerce yıllık sır ifşa oldu: Mezardan çıkanlar her şeyi teyit etti
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 18 Temmuz tarihinde başladı.

Kazı çalışmaları 2011 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe başkanlığındaki ekiple sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve maddi desteğinin yanı sıra Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi ve Çanakkale Valiliği'nin desteklediği Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları bu yıl kentin merkezi konumunda olan forum merkezi ile forum merkezinin çeşitli noktalarında devam ediyor.

Binlerce yıllık sır ifşa oldu: Mezardan çıkanlar her şeyi teyit etti

Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe, “Antik kentte çok uzun soluklu bir yaşam süreci olmuş, Milattan Önce 4'üncü Yüzyılda başlayıp, yani günümüzden 2 bin 400 yıl önce kurulmuş. Milattan Sonra 14'üncü Yüzyıla kadar yani günümüzden ise yaklaşık 800 yıl öncesine kadar yaşam sürmüş. Bu kadar bir uzun süreçte biz arazideki kazılarda mimari katmanlar olarak görüyoruz.' diyerek sözlerine şöyle devam etti.

'Şu anda arkadaşlar kazı çalışmalarında kentteki en son yaşam evresinin izlerini ortaya çıkarıyorlar. Burada artık kentin ekonomisinin tamamen küçüldüğü, nüfusunun büyük ölçüde azaldığı, beslenmenin büyük bir sorun olduğu bir dönem yaşanıyor. Biz bunu geçtiğimiz yıllarda şu anda kazı yapılan bölgedeki birkaç mezarda ele geçen iskeletler üzerinde yapılan analizlerle de teyit etmiş durumdayız. Antropolog arkadaşlarımız kısıtlı beslenmeden kaynaklanan bir takım hastalıklar yaşadığını tespit etti. Bu yıl ve her zamanda aslında kentin ilk karşılaştığımız mimari katmanı hemen yürüme zemini altındaki bu evredir”

Binlerce yıllık sır ifşa oldu: Mezardan çıkanlar her şeyi teyit etti

Bölgenin tarihlendirmesi hakkında da bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, “Tarihlendirme olarak şuanda bize en yakın dönem yaklaşık 800 ile 1000 yıl öncesine kadar gidiyor. Sonrasında kent terk edilmiş. Arada uzunca bir sessizlik dönemi var, iskan açısından. Bu dönemin mimarisi çok derme çatma.'

'Anadolu'da bu pek çok yerde karşımıza çıkabilir. Sağda solda önemini yitirmiş binalardan getirilmiş, mimari elemanlar, bloklar, çamur harcıyla, belki tabanları sıkıştırılarak birer mekan haline getirilmiş vaziyette ortaya çıkıyor. Ve bunların çatı sistemleri büyük ölçü de ahşap olmalı. Çünkü çiviler buluyoruz. Birbirine bağlamak için kullanılan. Ve çatı kiremitlerine rastlıyoruz. Bu yüzyıla tarihlendirebilecek. Elimizde sadece temel duvarları ve sıkıştırılmış zeminleriyle karşımıza çıkan zayıf bir mimari dönem” diye konuştu.

Binlerce yıllık sır ifşa oldu: Mezardan çıkanlar her şeyi teyit etti

Yapılan çalışmalarda; kentin ekonomisinin tamamen küçüldüğü, nüfusunun büyük ölçüde azaldığı, beslenmenin büyük bir sorun olduğu bir dönem tespit edilirken, bölgedeki birkaç mezarda ele geçen iskeletler üzerinde yapılan analizlerle bu durum teyit edildi.

Kısıtlı beslenmeden kaynaklanan bir takım hastalıkların yaşandığının da iskeletler üzerinden belirlendiği kaydedildi.

Binlerce yıllık sır ortaya çıktı: Mezardan çıkanlar her şeyi teyit etti.

İşte kazı çalışmalarının yapıldığı alandan görüntüler...

Binlerce yıllık sır ifşa oldu: Mezardan çıkanlar her şeyi teyit etti
Milli Savunma Bakanlığı'nda üst düzey toplantı!
Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi: “Gelinen nokta vahimdir”
ABB Başkanı Mansur Yavaş soru soran öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
Teslimat başlıyor! Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
Ankara'daki bombalı saldırı ile ilgili flaş gelişme: Bakan Fidan 'Pişman olacaklar' diyerek duyurdu
Azerbaycan’dan flaş Ermenistan kararı!
MİT'ten nokta operasyon: İstiklal Caddesi'ndeki saldırının organizatörü öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatı ile imha edildi
Skandal açıklamalarıyal bebek katilini övmüştü! Merdan Yanardağ bugün hakim karşısında hesap verecek!
Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…
Akşener noktayı koydu! Yavaş ve İmamoğlu’na destek yok: 81 ilde kendi adaylarımızı çıkartacağız
Bakan Bolat açıkladı! İhracatta rekorlar serisi! 3 ay peş peşe tarihi seviyelere ulaşıldı
Mansur Yavaş tarafını seçti! Ülkücü danışmanını İYİ Parti'yi haklı buldu diye görevden aldı!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaşımda yeni dönem! Basra Körfezi Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanıyor
Bakan Koca 'söz konusu değil' diyerek duyurdu! Kapanma gibi toplu tedbirler uygulanmayacak
MEB açıkladı! Öğretmenlere çevrimiçi kariyer sınavı yapılacak
Merkez Bankası'ndan TL açıklaması
İstanbul'da sabah çilesi! Metrobüse binmek hayal oldu
İşi gücü heykel! Soyer yine Heykel dikti
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Dünyada ilk: Uzaya çöp atınca ceza kesildi

Dünyada ilk: Uzaya çöp atınca ceza kesildi

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Dağların arasında kendiliğinden oluştu yerini çok az kişi biliyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Dağların arasında kendiliğinden oluştu yerini çok az kişi biliyor

Dev çukur oluştu: Felaketin boyutu havadan görüntülendi çöken yolda çalışma başlatıldı

Dev çukur oluştu: Felaketin boyutu havadan görüntülendi çöken yolda çalışma başlatıldı

Dağların arasında gizlice kaydedildi: Hepsi hareket sensörlü cihazlarla tespit edildi

Dağların arasında gizlice kaydedildi: Hepsi hareket sensörlü cihazlarla tespit edildi