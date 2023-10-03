Bakan Göktaş: Kadınların gücü ve üretkenliğiyle ülkemiz büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen toplantıda kadın milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Göktaş, "Kadınların gücü ve üretkenliğiyle ülkemiz büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlesin istiyoruz. Hep birlikte çok güzel işler yapacağımıza, yeni projelerde bir arada olacağımıza inancım tam" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen toplantıda kadın milletvekilleriyle bir araya geldi.Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;'Kadın milletvekillerimizle bir araya gelerek, bakanlığımızın çalışmaları ve ülke gündemine dair istişarelerde bulunduk. Bütün il, ilçe, mahalle ve köylerimize kadın eli değsin, kadınların gücü ve üretkenliğiyle ülkemiz büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlesin istiyoruz. Hep birlikte çok güzel işler yapacağımıza, yeni projelerde bir arada olacağımıza inancım tam' dedi.