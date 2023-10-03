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Bakan'dan 'Alo 174'ü arayın' çağrısı: 81 ilde et ve süt ürünlerine eş zamanlı denetim

Bugün itibarıyla et-et ürünleri, süt-süt ürünleri ile yumurta işletmelerine yönelik ülke genelinde 13 Ekim'e kadar sürecek eş zamanlı denetimlerin başladığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman Alo 174 Gıda Hattı'nı aramaları çağrısında bulundu.

Ekleme: 3.10.2023 - 13:08 Güncelleme: 3.10.2023 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan'dan 'Alo 174'ü arayın' çağrısı: 81 ilde et ve süt ürünlerine eş zamanlı denetim
Bakan Yumaklı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yıl boyu gerçekleştirilen rutin denetimlere ilaveten, farkındalığın artırılması amacıyla eş zamanlı denetimler başlatıldığını anımsatarak bunlardan ilkinin 21 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerine, ikincisinin ise 12-29 Eylül tarihlerinde kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerine yönelik gerçekleştirildiğini belirtti.

Bugün itibarıyla da et-et ürünleri, süt-süt ürünleri ve yumurta işletmelerine yönelik 13 Ekim tarihine kadar sürecek eş zamanlı denetimlerin başladığını bildiren Yumaklı, şu bilgileri aktardı:

“Rutin denetimlerimize ilaveten bugün itibarıyla başlayacak eş zamanlı denetimlerimiz ülke genelinde iki hafta sürecek. Konusunda uzman 7 bin 628 personelimizin görev alacağı denetimlerimizde, söz konusu işletmelerde; teknik ve hijyenik koşullarda üretim, izlenebilirliğin sağlanması ve kayıtların tutulması, depolama ve muhafaza koşullarının uygunluğu gibi hususlara ağırlık verilecek.'

GIDA SATIŞ YERLERİNE 62 BİN 372 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bakan Yumaklı, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıda tüketmesinin halk sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Özellikle kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin denetimlerine bu dönemde ağırlık veriyoruz. Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Kasap ve şarküteri ile bakkal, market ve büfe gibi gıda satış yerlerine yönelik 12-29 Eylül tarihlerinde ülke genelinde yapılan denetimlerin sonuçlarını da paylaşan Yumaklı, “Eş zamanlı denetimlerimizin ikinci etabında kasap ve şarküteri ile bakkal, market ve büfe gibi denetim gerçekleştirilen 62 bin 372 işletmeden 406'sına cezai işlem uygulandı. Kurallara uyan, gıda imal ve satış yerlerinde vatandaşımızın sağlığını gözeten işletmelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bakanlığımız her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüketicilerimizin ve kurallara uymaya özen gösteren işletmelerimizin yanında olacaktır. Bunun yanında Bakanlığımızca farklı sektörlere yönelik denetimlerimiz bundan sonra da hız kesmeden devam edecek.' değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı, vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman Alo 174 Gıda Hattı'nı aramaları çağrısında bulunarak “Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem taşımaktadır.' vurgusu yaptı.

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