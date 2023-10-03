AK Parti komisyon üyeleri İçişleri Bakanlığı'na geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi

Türkiye pazar günü hain terör örgütünün eylemine uyandı.İçişleri Bakanlığı'na yakın mesafede yapılan saldırının ardından silah sesleri de yükseldi.TBMM'nin açılış gününde düzenlenen bombalı eylem yerine gelen bomba imha ekipleri, teröristlere ait olduğu düşünülen aracın yanındaki şüpheli pakete müdahale etti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, teröristlerden birinin de kendini patlattığını açıkladı.Öte yandan diğer teröristin de Türk polisi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı.AK Parti komisyon üyelerinden geçmiş olsun ziyaretiSaldırıyı hain terör örgütü üstlenirken dünyanın her noktasından da geçmiş olsun mesajları geldi.Öte yandan AK Partili milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı'na gelerek Ali Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.Ziyarette AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu ve birçok isim yer aldı.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında milletvekillerini tek tek sıralayarak teşekkür etti.AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu ile TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri; MHP Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Erbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Erdem AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İhsan Koca, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Faruk Pınarbaşı, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Azmi Ekinci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mevlüt Kurt, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Çopuroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Sayın Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Sayın Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş, MHP Bolu Milletvekili Sayın İsmail Akgül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Sayın Burhanettin Kocamaz’a geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum.Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.