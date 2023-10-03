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Beyaz Gazete
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından “3. Medya Buluşması” düzenlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 3. Medya Buluşması’nda yerli ve yabancı gazeteciler, medya yöneticileri ve köşe yazarları bir araya geldi. Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe “Hem mutfak çalışmaları, hem saha çalışmaları, hem sandık çalışmalarına başladık, devam ediyoruz. İnşallah 2024 31 Mart’ta da, Mayıs 2023’de olduğu gibi Türkiye’de AK Parti olarak en güzel sonuçları alacağız” ifadelerini kullandı.

Ekleme: 3.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 3.10.2023 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından “3. Medya Buluşması” düzenlendi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından üçüncüsü düzenlenen “Medya Buluşması” Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla bir araya geldiği programa,  Beyaz Tv sorumlu müdürü Türker Akıncı da katıldı.

Seçim sürecinde basın mensupları ile birçok kez bir araya geldiğini belirten İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaklaşan 2024 yerel seçimleri için de çalışmalara başladıklarını ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından “3. Medya Buluşması” düzenlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe konuşmasında, 'Türkiye olarak 2023 Mayıs ayında dünya demokrasi tarihinde örnek teşkil edecek bir seçim gerçekleştirdik. Dolayısıyla milletimize ve tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Bizler hem mutfak çalışmaları, hem saha çalışmaları, hem sandık çalışmalarına başladık, devam ediyoruz. İnşallah 2024 31 Mart'ta da, Mayıs 2023'de olduğu gibi Türkiye'de AK Parti olarak en güzel sonuçları alacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 2029'a kadar AK Parti belediyeciliğiyle yeniden buluşulmasını sağlayacağız. Hızın çok fazla söz konusu olduğu günlerden geçiyoruz. Bu süreci en yakından yaşayan sektör de şüphesiz medya sektörümüz. Enformasyonun, seçimin çok fazla hızlanmasına rağmen haberin hakikati ve değerinden kopmayan tüm gazeteci arkadaşlarımıza, köşe yazarından, muhabirinden, kameramanından, haber spikerinden tüm paydaşlarına teşekkür etme borcumuz var. Çünkü insanı ve sektörü baskılayan bir süreçten de geçiliyor' ifadelerini kullandı.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kapaktepe konuşmasının ardından medya mensupları ile sohbet etti.
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