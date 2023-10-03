5 ilde 'Kahramanlar' operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız ev tüfeği ele geçirildi. 928 şüpheli şahsın gözaltına alındığını belirtti.Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda şüphelinin de gözaltında alındığını ve operasyonların devam ettiğini açıkladı.Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 64 ilde yapılan operasyonlarda, bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile göz altına alınan şüpheliler şöyle:İstanbul'da 179 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 237 şüpheli şahıs göz altına alındı.Adana’da 107 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 73 şüpheli şahıs göz altına alındı.Edirne’de 50 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Bir şüpheli silah kaçakçısı göz altına alındı.İzmir’de 45 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 65 şüpheli şahıs göz altına alındı.Mersin’de 30 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs göz altına alındı.Şanlıurfa’da 29 tabanca ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs göz altına alındı.Diyarbakır’da 25 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs göz altına alındı.Ankara’da 21 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 32 şüpheli şahıs göz altına alındı."Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum.Aziz milletimiz müsterih olsun. Ruhsatsız silah temin edenlere ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" açıklamasında bulundu.