Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'daki yürüyüşünü tamamladı. Atatürk'ün mozalesine ay yıldızlı çelenk bırakıldı ve İstiklal Marşı okundu.Başkan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde özel defteri imzaladı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Aziz Atatürk, milletçe en büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuryeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. 21 yıllık iktidarlığımız döneminde emanetinize sahip çıktık. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir.Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli yağlıboya resim sergisinin açılışına katılacak, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek ve resepsiyon verecek.Başkan Erdoğan, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirecek.Öte yandan Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.