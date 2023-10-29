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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar: Milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törende konuştu. " Ateşle imtihandan geçilerek gelindi bugünlere." diyen Kurtulmuş, "Biz Türk milleti olarak bir kere daha yüksek sesle ilan ediyoruz ki, yeni emperyalistler hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar mutlaka milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak ve hakkın egemen olduğu bir düzene geçilecektir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar: Milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak
Ekleme: 29.10.2023 - 15:28 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar: Milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törende konuştu.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'ATEŞLE İMTİHANDAN GEÇİLEREK GELİNDİ BUGÜNLERE'

'Milli mücadelede vatan bölünmez bir bütündür fikri bütün milletvekilleri tarafından kabul edildi. 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muhaberesi en önemli safhalardan oluşuyordu. Ateşle imtihandan geçilerek gelindi bugünlere.

Cumhuriyete erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının, bugünkü Türkiye'mize geçişimizin ağır hatıralarıyla biçilmiştir. Biz o ateşten gömleği şerefle giymiş milletiz. Ecdadımız bütün bu cephelerde mücadeleyi vermeseydi.

'MİLLETİMİZİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİ BİR DÜNYA KURULACAK'

Emperyalizme karşı vücutlarını siper ederek direnmeselerdi Anadolu'nun kurtuluşunu gerçekleştiremeyeceğimiz gibi bugün bağımsız millet olarak da yeryüzünde yerimizi alamayacaktık. Biz Türk milleti olarak bir kere daha yüksek sesle ilan ediyoruz ki, yeni emperyalistler hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar mutlaka milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak ve hakkın egemen olduğu bir düzene geçilecektir.

GAZZE MESAJI

Tüm dünyanın gözleri önünde acımasızca katledilen Gazzeliler ve Filistin halkı, geçmişte Cumhuriyetimize giden tüm savaşlarda Anadolu insanı ile birlikte olmuş, dedelerimizle aynı cephede savaşmışlardır.'
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