Netanyahu'dan 'Kara harekatı' açıklaması! 'Oy birliği ile kabul edildi'

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kara operasyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Katil İsrail'in Başbakanı "Kara operasyonunun genişletilmesi oy birliği ile kabul edildi" dedi.

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliam devam ediyor. Binlerce Filistinli Gazze'ye yönelik bombardımanlar nedeniyle hayatını kaybetti.İşgal güçlerinin Gazze'ye karadan saldırı planı hakkında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan açıklama geldi. Kara saldırılarının genişleyeceğini dile getiren Netanyahu 'Kara operasyonunun genişletilmesi oy birliği ile kabul edildi' ifadelerini kullandı.Netanyahu, savaşta 2. aşamaya geçtiklerini söyledi ve Hamas'ı yeneceklerini iddia etti.