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Müge Anlı Bedriye Kılıç’ı arıyordu! Eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum!

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan uzun süredir haber alınamıyordu. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın ortadan kaldırdığını düşünüyordu. 110 günden fazla süredir aranan Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç ile ailesinin dün gözaltına alındığı belirtildi. İfadesi alınan Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum...

Ekleme: 29.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Müge Anlı Bedriye Kılıç’ı arıyordu! Eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum!
Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç (35) yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranıyordu. Ailesi Bedriye Kılıç'ın bulunması için soluğu Müge Anlı'da aldı. Bedriye'nin eşi Tayfur Kılıç (35) programdaki çelişkili açıklamaları nedeniyle şüphelerin odağı haline geldi.

ELLERİMLE BOĞDUM

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kayıp olayı ile ilgili çalışmalarına aralıksız olarak devam etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda otobüsle Akşehir'e dönen Tayfur Kılıç, ilçe girişinde otobüste gözaltına alınarak Emniyet'e getirildi. Kılıç'ın annesi A.K. ve babası A.K'de şüphe üzerine gözaltına aldı. Şüpheli koca Tayfur Kılıç, sorgusunda korkunç cinayeti itiraf etti. Katil zanlısının eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığı öğrenildi.

PİŞMANIM

Sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç pişman olduğunu söyledi.

Bedriye Kılıç'ı öldürdüğü ortaya çıkan katil zanlısı koca Tayfur Kılıç, cinayeti itiraf ettikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında önce cinayetin işlendiği eve daha sonrada eşinin cesedini attığı Isparta yolundaki cankurtaran mevkiine götürüldü.

Müge Anlı Bedriye Kılıç’ı arıyordu! Eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum!

'NAMUS MESELESİ'

Katil zanlısı Cumhuriyet Savcısı eşliğinde cesedi nasıl getirip, attığını anlattı. Kılıç gazetecilere ise olayın namus meselesi olduğunu söyledi. Ekiplerin Bedriye Kılıç'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor.

Olay yerine AKUT ve dağcılık ekipleri de gelerek uçurumdan aşağıya inip ceset arama çalışmalarına katıldı.
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