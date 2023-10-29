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MİT Başkanı Kalın’dan dikkat çeken Cumhuriyet Bayramı mesajı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Milli İstihbarat Teşkilatı olarak kuvay-ı milliye ruhunu Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız. Türkiye Yüzyılı ülkemiz için hakkın, hukukun, adaletin, refahın ve demokrasinin taçlandırıldığı bir yüzyıl olacak. Demokrasimizin inişli çıkışlı tarihinde darbelerin ve vesayet dönemlerinin geride kaldığı bir geleceği hep birlikte kucaklayacağız. Cumhuriyetimizin demokratik, hukuki ve kültürel kazanımlarını yeni açılımlarla zenginleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Ekleme: 29.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
MİT Başkanı Kalın’dan dikkat çeken Cumhuriyet Bayramı mesajı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı. 'Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir onur, gurur ve heyecanla kutluyoruz. Ne güzel bir gün!' diyen Kalın, 'Tarihin seyrine yön veren milletimiz zorluklar karşısında asla yılmamış, yıkılmamış ve her seferinde yeniden ayağa kalkarak kutlu yürüyüşüne devam etmiştir. Genç Türkiye Cumhuriyeti bu azim ve inanç temelinde kurulmuştur. Bu ruhu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına selam olsun! Geniş bir coğrafyada pek çok devlet kuran ecdadımız bize şunu söylüyor: Milletin her bir ferdinin güvenlik, özgürlük ve refahı ancak sağlam bir bünye, güçlü bir birlik-beraberlik ruhu, derin bir aidiyet duygusu ve iyi işleyen bir devlet düzeni ile mümkündür.

Türk milleti 19'uncu yüzyıl emperyalizminin arsız ve amansız saldırılarına karşı kuvay-ı milliye ruhunu kuşanmış ve yokluktan varlık, bozgundan zafer çıkartarak yoluna devam etme azmini göstermiş bir millettir. İstiklal Harbi, küresel sömürge güçlerine karşı verilmiş bir vatan, namus ve hürriyet mücadelesidir. Bu mücadele Afrika'dan Hint alt kıtasına, Balkanlardan Latin Amerika'ya dünyanın her yerinde anti-emperyalist özgürlük hareketlerine ilham kaynağı olmuştur.

Bu aziz milletin ruhu, 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' fotoğrafındaki asalet, azamet ve safiyede aranmalıdır' ifadelerine yer verdi.

Milletin bugün de küresel adaletsizlik ve haksızlığa karşı mücadelede en ön saflarda yer aldığını vurgulayan Kalın, 'Mağdur ve mazlum milletlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Dini, dili, rengi, milliyeti ne olursa olsun her daim mazlumun ve mağdurun yanında, zulmün ve zalimin karşısında yer almakta tereddüt göstermiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak kuvay-ı milliye ruhunu Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız.
Türkiye Yüzyılı ülkemiz için hakkın, hukukun, adaletin, refahın ve demokrasinin taçlandırıldığı bir yüzyıl olacak.

Demokrasimizin inişli çıkışlı tarihinde darbelerin ve vesayet dönemlerinin geride kaldığı bir geleceği hep birlikte kucaklayacağız. Cumhuriyetimizin demokratik, hukuki ve kültürel kazanımlarını yeni açılımlarla zenginleştireceğiz. Her bir vatandaşımızın güvenlik ve özgürlüğünü teminat altına almak için yılmadan yorulmadan çalışacağız.

Milli İstihbarat Teşkilatı olarak ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri için dünyanın dört bir yanında dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Dosta güven veren ve düşmana korku salan bir kurum olarak her zaman iyinin ve doğrunun yanında olacağız. Cumhuriyetimizi yaşatmak için imkân ve kabiliyetlerimizi aralıksız geliştirmeyi sürdüreceğiz. Aşk ile koşacak ve yorulmayacağız. Azimle yürüyecek ve yılmayacağız. Akıl, erdem ve hikmetle hareket edecek ve iyi, doğru ve güzelden ayrılmayacağız. Emin insanlar olacak ve emanete sahip çıkacağız. Şanlı bir bağımsızlık mücadelesinin ardından bize Cumhuriyetimizi emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yâd ediyorum. İstiklal ve istikbalimiz için şehadete yürüyen tüm şehitlerimize ve Teşkilatımızın gizli kahramanları olan şehitlerimize sonsuz rahmet diliyorum. Gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum.

Kuruluşundan bugüne Cumhuriyet harcında emeği olan herkesi hürmetle anıyorum. Güçlü, bağımsız ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti için gece gündüz mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Güçlü ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Onurla, gururla ve coşkuyla daha nice yıllara' dedi.
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