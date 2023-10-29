  • USD: 28,24 - 28,29
  • EURO: 30,06 - 30,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. Öte yandan tören süresince alternatif yol olarak sürücülerin, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi'ni kullanmaları önerildi.

Ekleme: 29.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları, saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre tören süresince Adnan Menderes Bulvarı (Vatan CD.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatıldı. Ayrıca; D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri,

Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Hal yolu güney istikameti Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılarak, trafik akımı yan yola yönlendirildi.

Öte yandan tören süresince alternatif yol olarak sürücülerin, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi'ni kullanmaları önerildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak
İşgalci İsrail'den yeni katliam: Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti
O görüntüler resepsiyona damga vurmuştu: Heleva'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İsrail şimdi de katledilen Filistinlilerle dalga geçiyor! Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar
Yer gök kırmızı beyaz! Yüzyılın dev bayrağı Adana’da
48 ilde eş zamanlı operasyon: 50 şüpheli yakalandı...
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü
Bakan Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışını hedefliyoruz
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
Gazze'de soykırım hız kesmiyor: Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın!
MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay etkisiz hale getirildi
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor
Ömer Çelik'ten Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yapılan saldırıya tepki: İnsanlık dışı bir eylem...
İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları 'terörist' olarak gösterdiler
İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu: Çok sayıda ölü var
Altunizade durağında metrobüs bozuldu
İETT otobüsü emniyet şeridindeki minibüse bodoslama girdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütünün mağara ve sığınakları imha edildi
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! CHP'li ABB borç batağında!
Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı