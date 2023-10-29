İşgalci İsrail'den Gazze'de katliam: Katiller beyaz fosfor bombasıyla saldırıyor

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.Katil İsrail ordusu, hava saldırılarının artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlattı.İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne Cuma gecesi 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenledi. Gazze'ye karadan bombardımana tutulurken ağır çatışmalar yaşandı.Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, gece bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Obüs saldırılarının ardından işgalci İsrail ordusu Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.İşte dakika dakika yaşananlar...15.44 El Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeybatısına giren siyonistlerin zırhlı araçlarını havan toplarıyla bombalıyoruz.15.40 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği en yoğun saldırılardan birini gerçekleştiriyor.15.06 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalama tehdidiyle ilgili olarak derin endişe duyduklarını açıkladı.Sınırı geçen katil İsrail ordusuna ait tanklar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi yakınındaki tarım arazilerine konuşlandırıldı.İsrail ordusunun tankları Gazze'ye giriyorİsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye yönelik saldırıları, 23. gününde de şiddetlenerek devam ediyor.Gece boyunca Gazze'de 450'den fazla yeri hava saldırılarıyla vuran İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren de obüs ve tank atışlarıyla Gazze'nin kuzeyini bombalıyor.İsrail uçakları da Gazze'nin kuzeyine hava saldırılarını sürdürüyor.İsrail'in Sderot şehrinde bulunan, İsrail ordusunun tanklarını Gazze'nin kuzeyinde konuşlandırdığını bildirdi. AA muhabiri, sınırın karşı tarafında bulunan tankların Gazze'nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun Mahallesi'nin hemen yanındaki tarım arazilerine yerleştirildiğini belirtti.İsrail ordusu, cuma günü yaptığı açıklamada kara birliklerinin Gazze çevresindeki "faaliyetlerini genişleteceğini" duyurmuştu.Bu açıklamanın ardından İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye havadan, karadan ve denizden saldırılarını şiddetlendirmişti.13:51 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk olmak üzere 8 bin 5'e yükseldi.11.45 Filistin Kızılayı: İsrail güçleri Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi. Sabahtan bu yana hastanenin çevresi vuruluyor.02:32 BAE, İSRAİL'İN KARA OPERASYONLARIYLA İLGİLİ BMGK'Yİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDIBirleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Gazze'ye dönük kara operasyonlarını genişleteceği yönündeki açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.Konuya ilişkin açıklama, BAE'nin BM misyonunun X sosyal medya hesabından yapıldı.Açıklamada, BAE'nin, İsrail'in Gazze'ye dönük kara operasyonlarını genişleteceği yönündeki açıklamaları ışığında BMGK'yi en kısa zamanda acil toplantıya çağırdığı ifade edildi.İsrail ordusu daha önce, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurmuştu. BMGK'de son olarak 25 Ekim'de, ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edilmişti.ABD'nin veto edilen karar tasarısında 'Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken' ülkelerin meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret edilmişti.Rusya'nın reddedilen karar tasarısında ise 'Acilen kalıcı ve tüm tarafların saygı duyacağı bir insani ateşkes' sağlanması çağrısı yapılmıştı.02.05 KATİL İSRAİL, GAZZE'YE BEYAZ FOSFOR BOMBASIYLA SALDIRIYORHamas'a bağlı El-Aksa televizyonu, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne beyaz fosfor bombasıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu. Gazze'den yayın yapan Aksa televizyonunun çeşitli sosyal paylaşım hesaplarından, İsrail'in saldırısına ilişkin bilgi verildi.İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyi üzerinde uçuş yaptığı ve beyaz fosforla yoğun bombardımanın sürdüğü aktarıldı. Endonezya Hastanesi çevresinin bombalandığı, saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu, sivillerin evlerinin zarar gördüğü belirtildi.Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde İsrail ordusuna ait 'kaplan tipi zırhlı aracı' kornet füzeleriyle hedef aldığı anı gösteren bir video paylaşıldı.Kaplan zırhlı aracının, askerlerin nakli için kullanıldığı ve 14 asker taşıma kapasitesi olduğu aktarıldı.23:32 İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Endonezya Hastanesinin bulunduğu alanı bombaladı.