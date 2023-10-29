Hakan Fidan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşun 100. yıl dönümü, yurt genelinde özel etkinliklerle kutlanıyor.Dışişleri Bakanı Hakan Fida da bu kapsamda bir mesaj yayınladı.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Fidan, şu ifadeleri kullandı:'Türkiye olarak daha adil bir dünya için cesur ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz'Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz.Ülkemizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerden gücünü alan milli dış politikamız ile barışın, sağduyunun, hakkaniyetin ve güvenin sembolü bir Türkiye olarak daha adil bir dünya için cesur ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz.Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum.