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Filistin diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile yaptığı görüşmede İsrail-Filistin çatışmasını ele aldı.

Ekleme: 29.10.2023 - 15:59 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Filistin diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e olan saldırılarını durdurmak için çeşitli görüşmeler yapıyor.

İsrail'e karşı kararlı duruşu ile tüm dünyayı harekete geçiren Erdoğan, bu kapsamda da bu defa Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü.

Görüşmede Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

İsrail - Filistin arasındaki son durum ele alındı

İki lider ayrıca, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalardaki son durumu, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için ortaya koyduğu çabaları ve İsrail'in insan hakları ihlallerini ele aldı.

Ateşkes ve atılacak adımlar konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Astana'daki zirvesinde İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin engellenmesi başta olmak üzere insani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için atılabilecek adımların ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ayrıca, Tokayev'e Kazakistan'ın Karaganda bölgesinde meydana gelen maden kazası ile ilgili taziyelerini iletti.
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