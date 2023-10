Dünya liderleri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

Dünyanın farklı ülkelerinin yöneticileriyle beraber bu ülkelerdeki birçok kurum ve kuruluş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını, gönderdikleri mesajlarla tebrik etti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak "Kardeşliğimiz ve dayanışmamız, önemli güvenlik ve istikrar unsuru, bölgesel iş birliğinin omurgası, temel şartıdır." ifadesini kullandı.Aliyev şunları ifade etti:"Kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle en içten tebriklerimi ve iyi dileklerimi belirtmekten hususi memnuniyet ve onur duyuyorum.Bu önemli günde, adını dünya tarihine altın harflerle kazıyan, halkının ve ülkesinin özgürlüğü için sonuna kadar mücadele eden, büyük lider, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun sadık silah arkadaşlarını ve vatanlarının bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitleri saygıyla anıyorum.29 Ekim 1923'te Kurtuluş Savaşı ve istiklal mücadelesinin sonucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, 20. yüzyılın en önemli tarihi olaylarından biridir. Karşılaştığı tüm engel ve zorlukları kararlılıkla aşarak büyük çaplı bir dönüşüm ve benzeri görülmemiş bir gelişme ve ilerleme yolu geçen kardeş Türkiye, tüm Türk dünyası gibi Azerbaycan için de hususi gurur ve iftihar kaynağıdır.Türkiye, her geçen gün güçlenen, hızla gelişen, uluslararası dünyada söz sahibi olan güçlü ülkelerden biridir. Türkiye'nin güçlü sanayisi, modern savunma sanayisi, dünya çapında ön sıralarda duran ordusu hem Türkiye'yi hem de müttefiklerini güçlendiriyor. Siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve diğer alanlardaki tüm bu önemli başarılar, Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirdi. Güçlü ve kudretli Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm başarılarından kendi başarımız gibi sevinç ve mutluluk duyuyoruz.Son 20 yılda aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan akılcı ve ileri görüşlü politika sonucunda Türkiye, dünyanın en önemli güç merkezi, bölgemizin barış, istikrar ve güvenliğin garantörü haline geldi. Türkiye'nin her konuda adalete ve uluslararası hukuka dayalı net duruşunun küresel dünyada dikkate alınması, onun bir devlet olarak nüfuzunun ve önemli rolünün açık kanıtıdır. Son derece karmaşık süreçlerin yaşandığı dünyada ve bölgede barış ve istikrarın tesisi, hak ve adaletin korunması konusundaki tutarlı ve kararlı tutumu, Türkiye'ye uluslararası düzeyde yüksek saygı, sempati ve güven kazandırmıştır.Kardeş Türkiye, Türk dünyasının birleşmesinde de müstesna rol oynamaktadır. Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli hizmetleri vardır.20. yüzyılda ikinci kez bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan'ın ilk olarak Türkiye tarafından tanınması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gerçek kardeşlik ve dayanışma örneği olarak Azerbaycan halkının milli hafızasında sonsuza kadar yer edinmiştir. Bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren Türkiye'nin Azerbaycan'ın uluslararası dünyaya katılması ve ekonomik olarak dünyayla entegre olmasına aktif desteği ve Azerbaycan topraklarının işgaline karşı kararlı duruşunun Azerbaycan halkı tarafından her zaman şükranla hatırlanmaktadır. Ulu Önder Atatürk'ün, 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir' ve Ulusal Lider Haydar Aliyev'in 'Bir millet, iki devlet' tarihi sözleri iki ülke ilişkilerinin ana yol gösterici gücü ve ortak faaliyetlerin temel etkenidir.Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmak ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis için yürüttüğü 44 gün süren Vatan Savaşı'nın ilk saatlerinden son dakikalarına kadar başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmakla yanımızda olan Türk halkının kararlı tutumu, kapsamlı siyasi ve manevi desteğinin gerçek kardeşlik örneğidir. Bu, aynı zamanda Azerbaycan ile Türkiye'nin dayanışmasını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Biz bu desteği hiçbir zaman unutmayacağız.Azerbaycan ile Türkiye ilişkileri benzersiz özelliğe sahiptir. Bugün, ortak tarihi, milli ve manevi değerler gibi sağlam temeller üzerine kurulu, sarsılmaz güven ve desteğe dayalı ilişkilerimizin tarihi dönemine tanıklık ediyoruz. Halklarımız, Azerbaycan ve Türkiye'nin en yakın müttefik olmasından dolayı çok şanslı. Haziran 2021'de Şuşa'da tarihi Müttefiklik Beyannamesi'ni imzalayarak doğal ittifakımızı resmileştirdik, atalarımızın mirasına olan bağlılığımızı ortaya koyduk ve gelecek nesillere yol gösterdik."Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Basın Servisi tarafından yayımlanan tebrik mesajında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dostluk ve iyi komşuluk çerçevesinde geliştiğini vurgulayan Putin, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Değerli dostum, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yüzüncü yılı münasebetiyle en içten tebriklerimi kabul etmenizi rica ederim. Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir. Çeşitli alanlardaki işbirliği iyi sonuçlar veriyor, büyük ortak projeler sistematik olarak hayata geçiriliyor. Moskova ve Ankara, bölgesel ve küresel gündemdeki önemli konuların ele alınmasına yönelik çabalarında başarıyla işbirliği yapıyor. Dost halklarımızın faydasına ve daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası adına ikili ilişkilerimizi tüm yönlerde sürekli geliştirmeye devam edeceğimizden eminim."Putin, Türk halkına mutluluk ve refah diledi.KATARKatar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, "Şeyh Temim, kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi." ifadeleri kullanıldı.Katar Dışişleri Bakanlığı da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Öte yandan başkent Doha'daki sembol yapılara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türk bayrağı yansıtıldı.Katar'ın sembol binalarından Al Jaber Kuleleri ve The View Hospital, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı beyaz renge büründü.Türk bayraklarının üzerinde ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı", "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Doha'nın simge yapılarından 'The View Hospital' ve 'Al Jaber Twin Tower' binalarında şanlı bayrağımız dalgalandı. İşbirliği ve desteklerinden dolayı dost ve kardeş Katar'a teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.TÜRKMENİSTANTürkmenistan'da görev yapan gazeteciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti."Salamnews" Direktörü Bayram Nepesov, Türkmenistan ile Türkiye arasında bugüne kadar siyasi, ekonomik, eğitim, teknik, inşaat ve ticaret alanlarında geniş çaplı iş birliğinin devam ettiğini belirtti.Nepesov, "Bunlar, Türkmen-Türk dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yeni bir seviyeye ulaştığını açıkça göstermektedir." dedi."Türkmenportal" haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Resul Dövletmuradov da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla ülke genelinde yıl başından bu yana geniş çaplı hazırlıklar yapıldığını söyledi.Dövletmuradov, "Nisan'da Türk Dünyası Köşe Yazarları Sempozyumu'na katılmak üzere İstanbul'a gittiğimde, 100. yıl pankartlarını sokaklarda görmek mümkündü. Türkiye ve Türk halkı bu özel günü bekliyorlar." dedi."Atavatan" haber sitesi muhabiri Leyla Abjiyeva ise Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1923'te kurulun Cumhuriyet'in, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dünyanın ve bölgenin önemli ülkelerinden birisi haline geldiğini ifade etti.PAKİSTANPakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, 100. yıl dönümü dolayısıyla Pakistan halkı ve hükümeti adına kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en içten tebriklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.Alvi, Cumhuriyet'in, 29 Ekim 1923'te Türkiye'nin Büyük Lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün karizmatik liderliği altında kurulduğuna işaret ederek, Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok eski olduğunu söyledi.Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan'ın kuruluşlarından önce bu bölge ve Türkiye arasında büyük bir ilişki olduğunu ifade eden Alvi, Rus savaşlarında Türklerle birlikte savaşmak için bu bölgeden çok sayıda kişinin gönderildiğini anımsattı.Alvi, yine bu bölgeden yardım malzemelerinin Türkiye'ye iletildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin de bunlara daima karşılık verdiğini dile getirdi."ERDOĞAN, GAZZE KONUSUNDA CESUR DURUŞ SERGİLEDİ"İslam dünyasındaki meselelere de değinen Alvi, mevcut ve önceki Türk hükümetlerinin İslam dünyasının sorunları konusunda büyük liderlik gösterdiklerinin altını çizdi.Alvi, Türkiye ile Pakistan arasındaki olağanüstü ilişkinin dünya meselelerinde karşılıklı anlayış temeline dayandığını vurgulayarak, Türkiye'nin Keşmir meselesinde Pakistan'ın yanında durduğunu aktardı.Gazze'de yaşanan vahşet karşısında Türkiye'nin büyük bir liderlik gösterdiğini belirten Alvi, "Kardeşim Erdoğan Gazze konusunda cesur bir duruş sergiledi. İslam dünyasının da bu konuda cesur duruş sergileyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerini sunduğunu belirtti.Kakar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.Başbakan Kakar, mesajında, "Pakistan hükümeti ve halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.Kakar, 29 Ekim 1923'te Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından ilan edilen Cumhuriyet'in, Türk ulusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği kahramanca özgürlük mücadelesinin doruk noktasını teşkil ettiğini belirtti.Türk ulusunun bağımsızlığını korumak için gösterdiği azim ve kararlılığa işaret eden Kakar, bunun dünyanın dört bir yanında özgürlük aşığı insanlara ilham vermeye devam ettiğini vurguladı.Kakar, Pakistan halkının büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. 100 yılı boyunca Türk ulusunun refah ve ilerlemesinin devam etmesi ve iki ulus arasındaki özel ilişkinin gelecek zamanlarda da gelişmeye devam etmesi için dua ettiğini belirtti ve Türkçe olarak şu açıklamayı yaptı:"Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği."LİBYALibya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren bölgedeki bütün gelişmelerde etkili bir ülke olduğunu belirtti.Başkan Erdoğan yönetimindeki son 20 yılda ise sadece ekonomik alanda değil fikri ve ahlaki alanlarda da Türkiye'de devrim yaşandığını ifade eden Kuni, "Türk halkını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetini Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle tebrik ediyorum." dedi.Kuni, herkesin Başkan Erdoğan döneminde Türkiye'de yaşanan maddesel değişikliklere baktığını, ancak en büyük değişimin Türk insanının kendisinde yaşanan değişim olduğunun altını çizerek, "Bugün bütün milletler Türklerle gururlanıyor ve onları takdir ediyor. Çünkü Türkler kalkınmayı başardılar ve çevrelerinin de kalkınmasına sebep oldular. Türkiye bugün bütün dünya çapında etkili bir ülke haline geldi." ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ı örnek bir lider olduğunu vurgulayan Libyalı siyasetçi, şunları söyledi:"Biz Sayın Erdoğan'a hayranlıkla bakıyoruz. O, milletini kalkındırmak ve halkına önderlik etmek isteyenler için örnek bir lider. Erdoğan, İslam dünyası, Avrupa ve Asya'da bilgelikle hayata geçirdiği politikalar neticesinde Türkiye'yi büyük devletler arasına katmayı başardı. Erdoğan Arap ve İslam dünyasındaki gençlerin ve halkların ideallerini temsil ediyor. Dünyada böyle müstesna liderler kalmadı.AB TÜRKİYE DELEGASYONUAvrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'yi 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlayarak, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke, önemli bir NATO müttefiki ve zor bir bölgede stratejik bir ortaktır. İlişkilerimizi güçlendirmeye devam etmeyi umuyoruz." dedi.AB Türkiye Delegasyonu, X sosyal medya platformundan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla videolu mesaj paylaştı."Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlu Olsun Türkiye! Bu özel günde, kıtaları birleştirme, kültürler arasında köprü kurma ve diyaloğu geliştirme konusunda önemli bir rol oynayan Türkiye'nin zengin tarihini, canlı kültürünü ve kalıcı ruhunu kutluyoruz." ifadelerinin kullanıldığı mesajda, Meyer-Landrut'un videolu mesajı da yer aldı.İNGİLTEREİngiltere Kralı 3. Charles, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.Kral Charles'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta, "Ülkenizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan bu özel günde, ekselanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadesi yer aldı.Türkiye'ye 2015'te yaptığı ziyarette karşılaştığı misafirperverliği sevgiyle hatırladığını belirten Kral Charles, "Bu yıl şubat ayında yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye halkının devam eden yeniden inşa çabalarında gösterdiği dirence derin hayranlık duyduğumu da ifade etmek isterim." değerlendirmesini paylaştı.İngiltere ve Türkiye arasındaki ortaklık ve dostluğun devamını dilediği mektubunda Kral Charles, şunları kaydetti:"Bu olumlu ilişkinin giderek daha da güçleneceğinden ve devam edeceğinden eminim. Siz ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler, Türkiye'nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim size en iyi dileklerimizi iletiyoruz."