Cumhuriyetin 100. yılına özel hatıra parası! Bakan Şimşek'ten açıklama

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi.Bugün tedavüle verilecek '5 Türk lirası' madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.100. yıl temalı 5 TL tedavül hatıra paranın; iç göbeğinde 'Türkiye Yüzyılı' logosu kullanıldı. Logonun üzerinde '5' ibaresi, alt kısmında ise 'Türk Lirası' ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli 'Selçuklu Yıldızı' motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda '₺', sağında ise 'TC' sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı '2023' tarihi yer alıyor. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetredir.Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:'Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamak amacıyla Bakanlığımızca nesillere armağan olarak hatıra para basılmıştır.Cumhuriyetimizin eşsiz ışığı yolumuzu ilelebet aydınlatmaya devam edecektir.'