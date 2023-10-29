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Cumhuriyet'in 100. yılı! İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihi geçit töreni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçit töreni düzenleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik etti. Öte yandan Solo Türk gösteri ekibi gökyüzüne uçaklarla Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 rakamı nakşetti.

Cumhuriyet'in 100. yılı! İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihi geçit töreni
Ekleme: 29.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Cumhuriyet'in 100. yılı! İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihi geçit töreni
Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının, İstanbul Boğazı'nda TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisi gemi ile tarihinin en büyük resmi geçidi gerçekleştiriliyor.

Türk donanmasının Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyet'in 100. yılı! İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihi geçit töreni

'100'üncü Yılda 100 Gemi' adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'in yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücumbot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik etti. 1. Ordu Komutanlığından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı! İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihi geçit töreni

100. YIL GÖKYÜZÜNE NAKŞEDİLDİ

Solo Türk gösteri ekibi gökyüzüne uçaklarla Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 rakamı nakşetti.

Cumhuriyet'in 100. yılı! İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihi geçit töreni

TÜRK DONANMASI BAŞKAN ERDOĞAN'I SELAMLADI

TCG Anadolu öncülüğündeki 100 savaş gemisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.

Cumhuriyet'in 100. yılı! İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihi geçit töreni

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