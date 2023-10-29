Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100'üncü yıl panosuna imza attı

Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılı...Cumhuriyetin 100. yılı tüm yurtta coşku ve bir dizi etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.Vatandaşlar sokaklarda 100. yıl coşkusuna eşlik ederken, devlet erkanı ise Anıtkabir'e gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler mozoleye geçmek üzere Aslanlı Yol'dan ilerledi.Ay yıldızlı çelenk Atatürk mozolesine bırakılırken İstiklal Marşı da okundu. Akabinde Beştepe'ye Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri aldı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul eden Erdoğan, akabinde de 100. yıl panosunu imzaladı.Cumhurbaşkanı'nın 100. yıl panosunu imzaladığı anlar Erdoğan Dijital Medya'nın Twitter hesabından paylaşıldı.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan panoyu imzaladı.