Bakanlardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladıİçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet'imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var. Selam olsun Kara Fatma'ya, Şerife Bacı'ya, Gördesli Makbule'ye. Selam olsun Yörük Ali Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye, Şahin Bey'e. Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Esareti cesaretle yenmenin kararlılığıyla, İstiklali istikbale dönüştürmenin inancıyla, Nice imkansızlık içinde şanlı zaferimiz var edilip Cumhuriyetimiz kurulurken oradaydık. Kadındık, erkektik, gençtik, yaşlıydık… Millet sevdası, bayrak aşkıydık! çalışarak Oradan Buraya Geldik. Geçmişimizden aldığımız ilhamla bilimden sanayiye, eğitimden sağlığa, savunmadan ulaşıma yaşamın her alanında emek ve alınteriyle ülkemizin kalkınması adına mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda da ÇALIŞARAK var olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatanı bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İstiklal ve istikbalinden vazgeçmeyen atalarımızın canlarını feda ederek kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularla tebrik ediyor, #TürkiyeYüzyılı'mızın hayırlı olmasını diliyorum.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Özdemir: Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların umudu Türkiye Cumhuriyeti #100YAŞINDA! Son büyük Türk devletinin ikinci yüzyılını #TürkiyeYüzyılı yapmak ve mazlum halklara umut olmaya devam etmek için var gücümüzle çalışmaya kararlıyız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sıkıya sarılan bir çınar, diğer yandan her alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlet.Bu büyük mirasın emanetçileri olarak bizler, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte hayata geçirerek onu taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklâl Harbimiz'in zafere ulaşmasında vazife üstlenen tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Başladı Türkiye Yüzyılı!Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerden gücünü alan milli dış politikamız ile barışın, sağduyunun, hakkaniyetin ve güvenin sembolü bir Türkiye olarak daha adil bir dünya için cesur ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz. Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Cumhuriyetimiz 100. Yaşında! Bir asır önce temelleri atılan Cumhuriyet'in ışığında #TürkiyeYüzyılı'nda da üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yarınlarımızın teminatı evlatlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden kutluyorum! Böylesi özel ve gurur dolu günde, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu güzel vatanı kurmak ve korumak yolunda şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla yâd ediyorum. Nice yüzyıllara birlik, beraberlik ve esenlikle kavuşmak temennimizle...Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı: Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde asil milletimizin; vatanını, bayrağını, istiklalini, millî ve manevi değerlerini korumak için kahramanlıkla ve fedakârlıkla başlattığı Millî Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Asil milletimiz, bir asır önce istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı "Ya istiklal ya ölüm!" parolasıyla destansı bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. 29 Ekim, kahraman milletimizin; egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki Cumhuriyetimizin bugünlere ulaşması kolay olmamıştır.Genç Cumhuriyetimiz, karşılaştığı tüm badireleri binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı ilham ve devlet tecrübesiyle birer birer aşmış, yaşadığı her zorluktan güçlenerek çıkmayı başarmıştır. Ülkemiz, bir asır önce vatanımızı işgale girişen emperyalist güçler karşısında varlık yokluk mücadelesi verirken; bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başta yerli ve millî savunma sanayisi olmak üzere her alanda elde ettiği başarılarla ve etkin, caydırıcı, saygın ordusuyla bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir konuma ulaşmıştır. Bu konumumuzu muhafaza etmek ve daha ileri seviyelere taşımak için "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız azim ve gayretle devam etmektedir. Bu kapsamda, Millî Savunma Bakanlığı olarak asil milletimizin güvenliğini sağlamak ve Cumhuriyetimizi ebedî kılmak için son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.Kahraman ordumuz;- "Hudut namustur." anlayışıyla hudutlarımızı korumakta,- Tehditleri kaynağında etkisiz hâle getirme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesine aralıksız devam etmekte, - Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla savunmaktadır.- Bunlara ilaveten başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olmak üzere Libya'da, Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermekte, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamaktadır.Bölgesinin ve dünyanın güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılını hep birlikte, yürekten kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurucularını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet ilk günkü gururuyla bugün daha güçlü. Ve bugün, 100 yaş gibi gençlik yok!Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Biz üretiriz, biz geliştiririz, #Cumhuriyet çok yaşar! Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kuvayı Milliye saflarında mücadele etmiş kahramanlarımızı, tarih boyunca bu vatan için can vermiş şehitlerimizi, cepheden cepheye koşmuş gazilerimizi, devletimize sadakatle hizmet etmiş devlet adamlarımızı, Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştiren öğretmenlerimizi, ülkemizin kalkınmasına omuz vermiş emekçilerimizi, girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı, milletimizin derdine, sevincine ortak olmuş sanatçılarımızı, bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızı, bilimsel çalışmalarıyla ülkemizi geleceğe taşıyan bilim insanlarımızı, toprağı işleyen çiftçilerimizi, Aziz Türk Milletine, ay-yıldızlı Türk Bayrağına, cennet Türk Vatanına, Şerefli Türk Devletine sevdalı herkesi şükranla anıyorum. Ne Tam Bağımsızlık iddiamızdan, ne muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimizden vazgeçeriz.Ne içerden, ne dışardan bu ülkeye diz çöktürmeye kalkanlara izin veririz. Ne kimseye boyun eğer, ne kimsenin peşinden gideriz.Kendi göbeğimizi kendimiz keser, kendi yolumuzu kendimiz çizeriz. Biz Türk Milletiyiz. Tarihin en şerefli milletiyiz. Kıtalara adaletle, merhametle hükmettik. Mazlumlara el uzattık, mahzunlara, masumlara hep biz sahip çıktık. Bugün hak, hukuk tanımayan kuvvet sahipleri de, elbet yarın bizden yine adalet ve merhamet talep edecekler. Daha adil bir dünyayı biz kuracağız. Yeryüzünün çocuklarını neşeyle yeniden biz buluşturacağız.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Bundan tam bir asır önce toprağa ekilen bağımsızlık tohumu, Türkiye Cumhuriyeti olarak filizlenip yeşerdi, kökleri sağlam dev bir çınar misali... Cumhuriyetimizden aldığımız bu güçle #TürkiyeYüzyılı'nı inşa edecek, ülkemizi hep daha ileriye taşıyacağız.Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Bundan tam bir asır önce çok büyük mücadeleler ve fedakarlıklar ile kurulan Cumhuriyetimizin 100. yaşına hep birlikte şahitlik etmenin haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Maziden atiye tüm dünyaya örnek bir biçimde Cumhuriyetimize yakışır mahiyette çalışmaya ve şanlı tarihimize büyük başarılar katmaya devam edeceğiz.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstiklal, istikbal biziz… Ulaştıran, örnek olan, tarihe damga vuran "efsane"yiz... Nice yılları kucaklayacak olan Türkiye'yiz! Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!