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29 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Ekleme: 29.10.2023 - 10:04 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
29 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege kıyıları ile kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu
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