29 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege kıyıları ile kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.İşte il il hava durumu...MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.BURSA °C, 26°CParçalı bulutluÇANAKKALE °C, 24°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 24°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 26°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 27°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluMUĞLA °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 25°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 23°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlıDÜZCE °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluKASTAMONU °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.AMASYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 24°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 27°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 18°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 20°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 19°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 28°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu