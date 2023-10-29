29 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege kıyıları ile kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu