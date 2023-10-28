Yusuf İslam’dan İsrail zulmüne karşı çağrı: Dünya daha ne kadar bekleyecek!

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yılların en popüler ismiydi. 1977'de Müslümanlığı seçti. Yusuf İslam adını alan sanatçı, İsrail zulmüne karşı Gazze halkına destek olmak için İstanbul'da gerçekleştirilen Büyük Filistin mitingine geldi.Sahneye çıkarak tüm dünyaya barış mesajı gönderdi. Gazzeli çocuklar için bir de şarkı seslendiren Yusuf İslam, İsrail halkına çağrıda bulunarak 'İsrail halkına sesleniyorum. Netanyahu sizin Peygamberiniz değil. Ölüm ve yıkım yolunu terk edin, insanlığın vicdanına dönün' dedi.Sözlerine şöyle devam etti: Allah'u Teala, Kenan topraklarını Hz İbrahim'e vaat etmişti ve ilk oğlu İsmail de babasıyla beraber bu lütfa mazhar olmuştu.Hz İbrahim Aleyhisselamın bütün çocukları bu ahite dahil edilmiştir.Fakat çoğu Yahudi öğretisi sadece ikinci oğlu Hz. İshak'ı öne çıkarmayı tercih eder. Sorunun büyük kaynağı da budur. Hz. İbrahim Aleyhisselam bir siyonist değildi. Siyonizm trajedi sonucunda güçlenmiş bir ideolojidir.Filistinlilerin bununla hiçbir alakası yoktur. Savaşlarda her daim mağdurlar küçük yavrular olmuştur. Uluslararası toplum Saray Bosna'daki kuşatmayı 4 sene izlemişti. Şu anda dünya daha ne kadar bekleyecek.