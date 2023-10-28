TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ABD'ye sert tepki: 'İsrail'e hiçbir kırmızı çizgi çizmiyoruz' diyorlar, yazıklar olsun

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği Meclis'te, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.Gazze'de dünyanın gözü önünde ABD desteğiyle soykırım yapan İsrail'e tepki gösteren Numan Kurtulmuş, bölgede etnik temizlik yapıldığını söyledi. Kurtulmuş, 'Naziler tarafından yapılanın bin beterini şimdi yapıyorlar. O soykırımsa bu da soykırımdır. Hastanenin bombalandığı akşam 6 parti ortak bildiri yayınladı. Demek ki temel meselelerimizde birlikte karar alabiliyoruz. Bu da TBMM'nin demokratik olgunluğu açısından bir göstergedir.'Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin İsrail'in Gazze'deki ablukaları için 'İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz' açıklamasına tepki gösteren Kurtulmuş, 'Biz burada konuşurken, şu anda TV'ler dışarıdan canlı olarak verebiliyorlar. Şu anda bu konuşmamız sırasında binlerce insan şehit oldular. İnsanlar ölüyor, bebekler, çocuklar, yaşlılar öldürülüyor.Filistin'e her alanda destek vermek milli zorunluluktur. Saldırgan siyonist rejim İsrail bir insanlık suçu işliyor. Heriflerin bir ideali var. Kendi dini terminolojileriyle de kullanmaya başladılar. ABD, dünyanın en güçlü ülkesi olduğunu söylüyor ama 'İsrail'e hiçbir kırmızı çizgi çizmiyoruz' diyorlar. Yazıklar olsun.' ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:'İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın bizim için hayati bir nokta olduğunu düşünüyorum. Türkiye için bu gerilim milli güvenlik sorunudur. Onun için Türkiye tizizlikle bu süreci takip etmek zorundadır. Siyasi perspektifimiz bağımsız Filistin devleti kurulması.Bu ay içerisinde 3 tane uluslararası toplantıya katıldım. Çok sayıda 50'ye yakın ikili görüşmeler yaptık. Maalesef büyük bir kısmının yoğun bir şekilde Siyonist anlayışın etkisinde olduğunu gördük. İsrail'den çok İsrailci olduğunu gördük. Hastane bombalanmasıyla ilgili, 'nereden biliyorsunuz belki İsrail değil Hamas bombalamıştır' diyenler oldu. Bunu İsrailliler bile alçak sesle söylüyor. Avrupa'da bazıları İsrail'e borçlu olduklarını düşünüyor.Birçok yerde de muazzam gösteriler oluyor. Bir tarafta ülke yöneticileri İsrail yanlısı destek verirse versin vicdan sahibi insanlar da diyor ki yeter bu kadar da olmaz.'