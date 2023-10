Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! ABD'den İran'a gözdağı: Saldırılar devam ederse...

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni abluka altına alması ve çoğu çocuk olmak üzere binlerce masum Filistinliyi katletmesi Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti.İsrail'in soykırım derecesine varan saldırılarına ABD'den destek gelirken, son günlerde Irak ve Suriye'deki ABD ve koalisyon güçlerinin konuşlandığı üslere de saldırılar düzenlendi. ABD saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, FOX News'e yaptığı açıklamada, son zamanlarda Irak ve Suriye'deki ABD ile koalisyon güçlerine yapılan saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.'Devrim muhafızları İran'ın lideri (Ali Hamaney) için çalışıyor. Irak ve Suriye'deki askerlerimize saldırmaları için milis asker grupları eğitiyor, destekliyor ve yönlendiriyor.' ifadesini kullanan Kirby, İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan tesislere düzenledikleri hava saldırılarıyla ilgili 'İran'ı sorumlu tuttuğumuzu gösterdik.' diye konuştu.İran Devrim Muhafızları'nın suçlarını görmezden gelmeyeceklerini belirten Kirby, bölgelerdeki ABD askerlerine yapılan saldırıların devam etmesi durumunda ABD ordusunun 'gerekeni yapacağını' vurguladı.Kirby, İran Devrim Muhafızları'na yönelik saldırılarının hedefinde mühimmat ve envanter tesisleri olduğunu ifade ederek, bunun onlara güçlü bir caydırıcılık mesajı göndereceğini söyledi.Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, 'Umarım, mesajımızı anlamışlardır. Eğer anlamadılarsa ve saldırıları devam ederse, Başkanın da dediği gibi, karşılık vermeye devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD'nin Ulusal Halk Radyosu'na (NPR) verdiği röportajda, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği sonlandırmaya çağırdı.İsrail'in ABD tarafından kontrol edilen bir savaş makinesine döndüğünü söyleyen Abdullahiyan, 'İsrail saldırıları nedeniyle bölge barut fıçısı haline geldi. 2 hafta önce bölge ülkelerini ziyaret ettim ve bu ziyaretimde Lübnan ve Filistin direniş liderleriyle görüştüm. Görüşmelerimden edindiğim izlenim Hamas'ın eli her zamankinden çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde tetikte. Gazze'de ve Batı Şeria'da İsrail kadın ve çocukları hedef almaya devam ederse barut fıçısına dönen bölgede her an her ihtimal mümkün' ifadelerini kullandı.Abdullahiyan, Hamas lideri İsmail Haniye ile yaptığı görüşmeye değinerek, 'İsrailli esirler konusunda Hamas lideri ile yaptığım görüşmede kendisine ne planladıklarını sordum. Bana sivil İsraillileri esir olarak ellerinde tutmak istemediklerini ateşkesin sağlanması durumunda sivilleri serbest bırakacaklarını söylediler. Katar yetkilileri ile de esirler konusunu çözmek için temas halindeyiz' dedi.ABD, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve güdümündeki gruplar tarafından kullanılan 2 tesise hava saldırısı düzenlemişti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17-24 Ekim'de ABD ve koalisyon güçlerine ait Irak'ta 10, Suriye'de 3 toplam 13 ayrı saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.Yetkililer, saldırıları düzenleyen grupların İran Devrim Muhafızları tarafından desteklendiğini bildiklerini kaydetmişti.