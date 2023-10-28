MSB duyurdu: 4 FETÖ'cü sınırda yakalandı!
MSB: Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' açıklamasında bulundu.