MİT'ten Suriye'ye nokta operasyonu: PKK'nın sözde Derik Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı, geçen yıl Suriye Derik'te ABD güçleri ile yaklaşık 250 PYD/YPG mensubunun katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev alan ve ABD askerleri ile samimi pozlar veren PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod adlı Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta gerçekleştirilen saldırıda er Tarık Tarcan'ın şehit olduğu eylemin de faili olan terörist, MİT tarafından geçen yıl hedef alınmış ancak operasyondan yaralı olarak kurtulmuştu.Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlar aralıksız devam ediyor. 2 Şubat 2022'de Şırnak'ın Cizre ile Silopi İlçeleri yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na gerçekleştirilen tanksavar füzeli saldırıda er Tarık Tarcan'ın terhisine 20 gün kala şehit olmuş, üç askerimizde yaralanmıştı. Eylemin faili olan Şibli Derik kod adlı Muhammed Azo, MİT tarafından öncelikli hedef listesine alındı.PKK/YPG'nin Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod adlı Muhammed Azo, geçtiğimiz yıl MİT tarafından hedef alınmış ancak operasyondan yaralı kurtulmuştu. Tedavi edilmek üzere PKK/YPG tarafından yurtdışına gönderilen teröristin Derik'e döndüğünü öğrenen saha ajanları, teröristi takibe aldı. Uygun zamanın belirlenmesinin ardından terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.Türkiye'ye karşı işlediği terör suçlarından dolayı tedbir alarak hareket eden terörist, ABD askerlerinin, Suriye'de stratejik müttefiki olarak gördüğü PKK/YPG ile gerçekleştirdiği ortak tatbikatı da yönetmişti. ABD'nin Türkiye'ye karşı PKK ile birlikteliğinin ilanı gibi yapılan 7 Eylül 2022'deki tatbikata tugay sorumlusu olarak katılan Muhammed Azo, ABD güçleri ile yaklaşık 250 PYD/YPG mensubunun Suriye Derik'te gerçekleştirdiği tatbikatta koordinasyon sorumlusu olarak görev almıştı. Terörist tatbikatta, ABD askerleri ile de samimi pozlar vermişti.