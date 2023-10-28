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MİT'ten Suriye'ye nokta operasyonu: PKK'nın sözde Derik Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi!

MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Suriye'de nokta operasyonları yaptı. Güvenlik güçlerimizi hedef alan eylemin faili PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed AZO gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildği açıklandı. Teröristin ABD askerleri ile tatbikat yaptığı ortaya çıktı.

MİT'ten Suriye'ye nokta operasyonu: PKK'nın sözde Derik Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi!
Ekleme: 28.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten Suriye'ye nokta operasyonu: PKK'nın sözde Derik Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi!
Milli İstihbarat Teşkilatı, geçen yıl Suriye Derik'te ABD güçleri ile yaklaşık 250 PYD/YPG mensubunun katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev alan ve ABD askerleri ile samimi pozlar veren PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod adlı Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta gerçekleştirilen saldırıda er Tarık Tarcan'ın şehit olduğu eylemin de faili olan terörist, MİT tarafından geçen yıl hedef alınmış ancak operasyondan yaralı olarak kurtulmuştu.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlar aralıksız devam ediyor. 2 Şubat 2022'de Şırnak'ın Cizre ile Silopi İlçeleri yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na gerçekleştirilen tanksavar füzeli saldırıda er Tarık Tarcan'ın terhisine 20 gün kala şehit olmuş, üç askerimizde yaralanmıştı. Eylemin faili olan Şibli Derik kod adlı Muhammed Azo, MİT tarafından öncelikli hedef listesine alındı.

İLK MİT OPERASYONUNDAN YARALI KURTULDU
PKK/YPG'nin Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod adlı Muhammed Azo, geçtiğimiz yıl MİT tarafından hedef alınmış ancak operasyondan yaralı kurtulmuştu. Tedavi edilmek üzere PKK/YPG tarafından yurtdışına gönderilen teröristin Derik'e döndüğünü öğrenen saha ajanları, teröristi takibe aldı. Uygun zamanın belirlenmesinin ardından terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Suriye'ye nokta operasyonu: PKK'nın sözde Derik Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi!

ABD İLE ORTAK TATBİTAKI YÖNETMİŞTİ
Türkiye'ye karşı işlediği terör suçlarından dolayı tedbir alarak hareket eden terörist, ABD askerlerinin, Suriye'de stratejik müttefiki olarak gördüğü PKK/YPG ile gerçekleştirdiği ortak tatbikatı da yönetmişti. ABD'nin Türkiye'ye karşı PKK ile birlikteliğinin ilanı gibi yapılan 7 Eylül 2022'deki tatbikata tugay sorumlusu olarak katılan Muhammed Azo, ABD güçleri ile yaklaşık 250 PYD/YPG mensubunun Suriye Derik'te gerçekleştirdiği tatbikatta koordinasyon sorumlusu olarak görev almıştı. Terörist tatbikatta, ABD askerleri ile de samimi pozlar vermişti.
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