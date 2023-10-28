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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, Kıyı Ege ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ekleme: 28.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli çevrelerinin bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak sağanak yağışlı

MUĞLA 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 32°C

Az bulutlu

ANTALYA 27°C

Az bulutlu

HATAY 20°C

Az bulutlu

ISPARTA 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 24°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 25°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 23°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

DİYARBAKIR 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C

Az bulutlu ve açık


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