Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, Kıyı Ege ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli çevrelerinin bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA 30°C



Parçalı ve az bulutlu



ÇANAKKALE 27°C



Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 25°C



Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ 28°C



Parçalı ve az bulutlu



EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR 25°C



Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ 28°C



Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak sağanak yağışlı



MUĞLA 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı



AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ADANA 32°C



Az bulutlu



ANTALYA 27°C



Az bulutlu



HATAY 20°C



Az bulutlu



ISPARTA 25°C



Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ANKARA 24°C



Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR 25°C



Az bulutlu ve açık



KONYA 25°C



Az bulutlu ve açık



YOZGAT 23°C



Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



BOLU 26°C



Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE 27°C



Parçalı ve az bulutlu



KASTAMONU 24°C



Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK 25°C



Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



AMASYA 28°C



Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN 28°C



Parçalı ve az bulutlu



TOKAT 28°C



Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 29°C



Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ERZURUM 19°C



Parçalı ve az bulutlu



KARS 19°C



Parçalı ve az bulutlu



MALATYA 23°C



Parçalı ve az bulutlu



VAN 18°C



Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor



DİYARBAKIR 26°C



Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 28°C



Az bulutlu ve açık



SİİRT 26°C



Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA 29°C



Az bulutlu ve açık





