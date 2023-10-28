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Kayseri'de yatak fabrikasında yangın: Müdahale ediliyor!

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatak fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekleme: 28.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de yatak fabrikasında yangın: Müdahale ediliyor!
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 43. Cadde'de yatak ve baza üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.

Takviye itfaiye araçlarının da istendiği olay yeri çevresinde polis ekipleri trafiğin aksamaması için önlem aldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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