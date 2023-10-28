İstanbul'da DEAŞ operasyon: 7 gözaltı!
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösterdikleri tespit edilen 'yabancı terörist savaşçı' diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 6 ilçede belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ayrıca operasyon düzenlenen bazı adreslerde 12 düzensiz göçmen de yakalandı.
Operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ayrıca operasyon düzenlenen bazı adreslerde 12 düzensiz göçmen de yakalandı.