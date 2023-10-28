Elon Musk’tan olay yaratan ABD-İran paylaşımı... Gazze için internet çağrılarına da yanıt verdi

SpaceX, Tesla ve X'in sahibi ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı 'Ah İranlılar...' paylaşımında, 'İran savaş istiyor. Bakın, ülkelerini askeri üslerimize ne kadar yaklaştırdılar' ifadelerinin yer aldığı bir görsel yayınladı.Son günlerde gittikçe ısınan Orta Doğu'daki gelişmelere ve ABD'nin bölgedeki üslerine gönderme yapan Musk'ın paylaşımı kısa sürece milyonlarca kez görüntülendi. Musk'ın gönderisinin altına yüzbinlerce X kullanıcısı İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliama ilişkin paylaşımda bulundu.Adeta bir terör örgütü gibi davranarak 21 gündür Gazze'de soykırım yapan İsrail dün gece milyonlarca sivilin yaşadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde elektrik ve interneti kesti. Dün gece yaşanan bu gelişmenin ardından sosyal medya platformu X'de yüzbinlerce kullanıcı Elon Musk'ı dijital ablukaya alarak Starlink uydularını Gazze'ye gönder çağrısında bulundu.Hiçbir şekilde haber almanın mümkün olmadığı, ağır bombardıman nedeniyle yaralılar için ambulans dahi çağrılamayan Gazze Şeridi için Dünya Sağlık Örgütü çağrıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'deki personelleri ve sağlık tesisleriyle hala iletişim kuramadıklarını, çalışanlarının güvenliği konusunda endişeli olduğunu belirtti.Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu. Gazze'nin yoğun bombardıman altında kalmasına ilişkin haberlerin son derece üzücü olduğunu anlatan Ghebreyesus, 'Bu durumda hastaların tahliyesi ya da güvenli barınak bulmaları mümkün görünmüyor. Elektrik kesintileri ambulansların yaralılara ulaşmasını da imkansız hale getiriyor. Personelimiz ve sağlık tesislerimizle iletişimimiz hala yok ve onların güvenliği konusunda endişeliyim.' ifadelerini kullandı.Ghebreyesus, taraflar arasında ateşkes sağlanması için baskı yapma gücüne sahip olan herkese derhal harekete geçme çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler'in de Gazze'deki çalışanlarına ulaşamadıkları haberi geldi. Öte yandan Türk Kızılay'ının bölgedeki personeline de ulaşılamadığı öğrenildi.Elon Musk, bölgeye internet sağlayan Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı. Musk X üzerinden yaptığı açıklamada Starlink'in Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı sağlayacağını duyurdu.