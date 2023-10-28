Elon Musk o görseli paylaştı: ABD yönetimini çıldırtacak sözler

SpaceX, Tesla ve X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, X'ten yaptığı paylaşımda, "İran savaş istiyor. Bakın, ülkelerini bizim askeri üslerimize ne kadar yaklaştırmışlar." ifadelerinin yer aldığı ironik bir görsel yayınladı. Binlerce beğeni alan paylaşımın altına İsrail'in Gazze'deki katliamına dair çok sayıda yorum yapıldı.