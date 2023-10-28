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Büyük Filistin Mitingi için hazırlıklar tamamlandı

Atatürk Havalimanı’nda 'Büyük Filistin Mitingi' gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen miting öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından tüm hazırlıklar tamamlandı.

Ekleme: 28.10.2023 - 12:02 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Büyük Filistin Mitingi için hazırlıklar tamamlandı
28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek 'Büyük Filistin Mitingi' milyonlarca vatandaşın yanı sıra özel konukları da ağırlayacak. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek mitinge pek çok farklı ülkeden Devlet Adamları, Hükümet Temsilcileri, Siyasi Parti Liderleri katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek mitinge; Dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak. Sanatçılar, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler yer alacak.

Mitinge yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ise ilgisi büyük. Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı.

Ayrıca mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak

Büyük miting öncesinde Atatürk Havalimanında hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi. Miting alanında ve çevresinde 5 bin personel görev yapacak.
Alana 12 farklı kapıdan giriş yapılacak, 39 ilçeden otobüsler kaldırılacak. İstanbul'da tüm toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak, Metro DTM-İstanbul Fuar Merkezi Durağı'ndan ring seferler yapılacak, Marmaray Yeşilköy Durağı'ndan yürüyerek ulaşım koridoru oluşturuldu. 30 bin araç kapasiteli otopark hazırlandı. Miting alanında 29 ses ve ekran kulesi kuruldu, Mescit, ilkyardım, WC vb. ihtiyaçlar için 6 farklı noktada lojistik alanı kuruldu, 50 farklı noktada su dağıtım alanları kuruldu, internet kalitesini artırmak için ek olarak 25 adet seyyar baz istasyonu, yerli ve yabancı basın mensupları için özel platform hazırlandı. 2 katlı olarak hazırlanan basın platformu toplam 60 metre uzunluğunda. Her bir medya kuruluşuna özel 60 ayrı bölüm oluşturuldu, Miting için kurulan sahne de özel hazırlandı. Mescid-i Aksa, Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı görsellerle donatılan sahnenin toplam uzunluğu 60 metre yükseklik 14 metre. Ayrıca sahnede 6 adet LED ekran mevcut, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılımının beklendiği miting özel konuklara da ev sahipliği yapacak.
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