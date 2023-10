Başkan Erdoğan'dan İstanbul'dan dünyaya net mesaj: İsrail sen işgalcisin, örgütsün!

İsrail'in Gazze'ye yaptığı insanlık katliamı İstanbul'da milyonların katılımı ile protesto ediliyor. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde Başkan Erdoğan dünyaya önemli mesajlar verdi.Aziz milletim, sevgili İstanbullular, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı değerli kardeşim Sayın Ersin Tatar, saygı değer genel başkanlar, yurt dışından mitingimize katılın kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim. Hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız, Gazzeli mazlumlara umut olduğunuz için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadın tüm şehitlerinin, gazilerini, kahramanlarını rahmetle anıyorum. Anadolu Selçuklu Devleti'nden Osmanlı'ya ve Cumhuriyete kadar vatan topraklarına hükümranlık mührünü vurduğumuz devletlerimizin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçenleri minnetle yad ediyorum. Coğrafyamızın semalarında bayrağımızın ilelebet dalgalanması, ezanlarımızın kıyamete kadar okunması için emek veren, akıl ve alın teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum.Kardeşlerim, sizin bugün burada öyle büyük bir milletsiniz ki bunu farklı bir şekilde ortaya koydunuz. Bugün Gazze için yüreklerimizin yangını cümle aleme haykıracağız. Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız gibi, Gazze için de dün olduğu gibi bugün de kıyamdayız.Maalesef, ülkemin siyasileri içerisinde, Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var, Netanyahu nasıl teröristse Hamas'ta teröristmiş. Hamas nedir, bundan bi haber olan bedhahlar var. Onlara ülkemde oy atanlar da şu an iyi düşünmesi lazım. Bugün burada yaşadığımızı tarih bize yaşatmasın inşallah.Pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük. Bugün birileri Gazze'yi uzakta, çok uzakta bizimle alakası olmayan bir yer olarak görüyor. Halbuki bir asır önce bu millt için Adana neyse Gazze de oydu. Tıpkı Edirne neyse Üsküp'ün, Kırklareli neyse Selanik'in o olduğu gibi Gazze de vatan topraklarının ayrılmaz sandığımız bir parçasıydı. Çanakkale şehitliğine yolunuz düştüğünde muhakkak gidin. Orada Balıkesirli'nin olduğu gibi, Gazzeli'yle Üsküplü'nün yan yana yattığını göreceksiniz.Milyonlarca insanımızın hayatını kaybettiği kara günlerden, o aldığımız dersleri asla unutmamalıyız. Şu muhteşem toplantıda, bir daha asla yeni Gazze'ler ortaya çıkmaması azmiyle ayrılmalıyız.İsrail sen buralara nasıl girdin. Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Ama ne yazık ki Batı'nın her ülkesi sana borçlu. Bu yüzden konuşamıyorlar. Sana ziyarete geliyorlar, ziyarete gelerek adeta senden af diliyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok.Dün Ukrayna Rusya savaşında katledilenler için timsah gözyaşı dökenler, bugün Gazze'de ölen çocuklar için sesleri çıkmıyor. Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir Hilal-Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz. Eğer böyle bir gayret içerisindeysiniz biliniz ki bu millet ölmedi. Aynı kararlıkla Libya'da neysek, Karabağ'da neysek biliniz ki Ortadoğu'da da oyuz.Terörle mücadele bahanesiyle, on binlerce kilometre öteden gelip, milyonlarca insanı öldürenler, bize topraklarımızı koruma imkanı vermediler.Kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanınız olarak, biz milletimizi seviyoruz. Mileltimize fedai can etmeye hazırız. Milletimizle beraber bu yolda ilerlemeye her an hazırız. Tarihte nasıl destanlar yazdıysak, bu millet yeni destanlar yazmaya hazırdır.'Bunlar' dediğimizin kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? ABD'siyle, Batı'dan bahsediyorum. Gazze'de yaşanan katliam, topyekun Batı'nın eseridir. Çocuk katillerine verdikleri desteği, insan hakları gibi şeylerle örtemeye çalışmaları komedidir. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi, Batı'nın bu sinsi taktiği deşifre olmuştur. Biz Irak ve Suriye'nin kuzeyinde karşımızda çıkarılan ciğeri 5 para etmez teröristlerin gerisinde kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. FETÖ'nün, PKK'nın gerisinde İsrail de var. Benim milletim bunları gayet iyi bilmeli. Biz ülkemiz aleyhinde çevrilen dolapları gayet iyi biliyoruz.İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içerisindeyiz. Savaş suçlusu olarak bunu dünyaya tanıtacağız. Ama Batı'lı liderler burada ateşkes çağrısı bile yapmıyor. Ey Batı, ne kadar kadın ölmesi lazım, ne kadar çocuk ölmesi lazım ki siz ateşkes çağrısı yapın. Adalet nerede? Gazze'de savunma değil, katliam yürütülmektedir.Bu gece Gazze'nin halini gördünüz değil mi? Anestezi kullanmadan ameliyat yapıyorlar. Ey dünya bütün bu gerçekleri görüyorsunuz. BM Genel Sekrtreti haykırıyor, ama duymuyorsunuz. Kör oldunuz, sağır oldunuz. Ben Davos'ta demiştim, Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz. Bunlar öldürmeyi iyi biliyor. Kardeşlerim, şu anda aynı zihniyet bugün de Gazze'de, daha önce Karabağ'da Bosna'da, Arakan'da bu zulümleri gördük. Vahşetin doğrudan ya da dolaylı failidir bunlar. Bu meseleyi insani zeminin dışına çıkarmaya çalışanlara bir çift sözümüz var. Gazze'de öldürülen masum çocukların, kadınların erkeklerin vebaline girmeyin. Bu savaş suçlarına ortak olmayın.Detaylar geliyor...