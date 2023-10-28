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Bakanı Yumaklı'dan Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel konuşmada bulundu. Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı'nda gelişime açık, yenilikçi, esnek ve dirençli bir tarım sektörü oluştururken, kırsal alanların yaşam kalitesini, refah seviyesini ve cazibesini daha da artıracak, bu yüzyılı 'Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' yapacağız" dedi.

Ekleme: 28.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Bakanı Yumaklı'dan Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nda gelişime açık, yenilikçi, esnek ve dirençli bir tarım sektörü oluştururken, kırsal alanların yaşam kalitesini, refah seviyesini ve cazibesini daha da artıracaklarını belirterek, 'Bu yüzyılı 'Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' yapacağız.' ifadesini kullandı.

Yumaklı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 100'üncü yılın coşku ve gururla kutlandığını bildirdi.

Kurtuluş Savaşı'nın, başlangıcından sonuna kadar her safhasının eşsiz mücadelelerle dolu olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ecdadın üstün fedakarlıkları sonucunda görkemli bir zafer kazanıldığını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

'Asil milletimiz, ülkemizin işgali karşısında ortak bir ruhla tek vücut olmuş, Meclisimizin açılmasıyla birlikte kurtuluşumuza ve Cumhuriyet'imize uzanan şanlı bir yürüyüş başlatmıştır. Milletimizin yeniden dirilişinin simgesi ve tarih sahnesindeki saygın yerini yeniden alışının ifadesi olan Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte ülkemizin önünde yeni ufuklar açılmıştır.'

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Yumaklı, Türkiye Yüzyılı yolculuğunun da başladığına dikkati çekerek, geçmişten aldıkları ilhamla çalışmalarını sürdürdüklerini, tarım başta olmak üzere, Türkiye'yi her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmanın çabasını verdiklerini bildirdi.

Türkiye Yüzyılı'nda gelişime açık, yenilikçi, esnek ve dirençli bir tarım sektörü oluştururken, kırsal alanların yaşam kalitesini, refah seviyesini ve cazibesini daha da artıracalarını ifade eden Yumaklı, 'Bu yüzyılı 'Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' yapacağız. Bu dönemde hayata geçireceğimiz ve tarımda gelecek vizyonumuzun temel yapı taşını oluşturan planlı üretim ile sürekliliği, kayıtlılığı, verimliliği ve kaliteyi daha da artırmayı hedefliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Tarım, orman ve su alanlarında hayata geçirilecek yeni projelerde sürdürülebilirliği ve kaynakları etkin kullanmayı öncelediklerini kaydeden Yumaklı, vatanını korur gibi toprağı, suyu ve ormanları korumaya, geliştirmeye kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

Bakan Yumaklı, Cumhuriyet'i kuran kahramanlardan aldıkları ilhamla hep birlikte çalışacaklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

'Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi dünyanın parlayan yıldızı yapacağız. Bu kutlu günde, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet'i bizlere miras bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bu duygularla, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, aziz milletimize nice yüz akı yüzyıllar diliyorum.'
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