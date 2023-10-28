Araç sürücülerine müjde: Motorine indirim geliyor!

İsrail-Filistin çatışmalarının ardından zam haberlerinin geldiği akaryakıt sektöründe bu kez indirim konuşuluyor. Buna göre motorine 1,57 TL indirim bekleniyor.

Araç sürücüleri, iniş ve çıkışların yaşandığı akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor.Küresel çapta nefeslerin tutularak takip edildiği İsrail-Filistin arasındaki gerilim pompayı da vurdu.Zamın en büyük etkeni Orta Doğu'da yaşanan kriz olarak konuşuluyor.Petrol tedariğine ve arzına yönelik yaşanabilecek sıkıntılar sonrasında zam haberleri üst üste geldi.Son olarak benzine 1 lira 48 kuruşluk, motorine ise 2 lira 30 kuruşluk bir zam gelmişti.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinde pazartesiyi salıya bağlayan gece 1,57 TL indirim bekleniyor.Akaryakıtta güncel fiyatlarBenzin fiyatı: 35,02 TLMotorin fiyatı: 39,56 TL