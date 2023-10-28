  • USD: 28,13 - 28,18
  • EURO: 29,69 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD ve İsrail’den Gazze itirafları! Hamas katliamın bahanesi

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Tel Aviv'in yanı sıra ABD ve Avrupa "İsrail'in Hamas'a karşı kendini koruma hakkı olduğunu" savunarak katliamları meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak hem İsrail hem de ABD'den gelen itiraflar bunun tam tersini gösteriyor.

ABD ve İsrail’den Gazze itirafları! Hamas katliamın bahanesi
Ekleme: 28.10.2023 - 09:19 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
ABD ve İsrail’den Gazze itirafları! Hamas katliamın bahanesi
İsrail'in işgalci ordusu, arkasına ABD ve Avrupalı ülkeleri alarak 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 21'inci yüzyılın en büyük katliamlarını yapıyor. Tel Aviv yönetimi bu soykırıma gerekçe olarak Hamas'ı gösteriyor.

Saldırıların başından itibaren Hamas ile terör örgütü DEAŞ'ı bir tutmak gibi kamuoyu algısı yapıyorlar. ABD ve Avrupalı devletler Hamas'ı bahane ederek İsrail'e her türlü desteği veriyor. Ancak gün geçtikçe katliamların gerçek nedeninin farklı olduğuna dair açıklamalar geliyor.

ABD ve İsrail’den Gazze itirafları! Hamas katliamın bahanesi

YEŞAYA KEHANETİ

'Gazze Şeridi'ni yok etmekten' bahseden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılarını açıkça dini gerekçelere dayandırdı. Netanyahu, Hamas'a karşı Tevrat'ın 'Yeşaya' kitabındaki 'kehaneti' göreceklerini öne sürerek, 'Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır:

Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz' dedi.

ABD ve İsrail’den Gazze itirafları! Hamas katliamın bahanesi

EVANJELİKLER DEVREDE

ABD'de de Netanyahu'nun dini gerekçelerini destekleyenler kamuoyunun karşısına çıkmaya başladı. Hagee Papazları isimli Evanjelik papaz topluluğu, ABD'li birçok siyasinin katılımıyla İsrail için destek gecesi düzenledi.

Teksas'ta bir kilisede düzenlenen geceye, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, Arkansas Senatörü Tom Cotton, Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Emmer ve İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan katıldı.

ABD ve İsrail’den Gazze itirafları! Hamas katliamın bahanesi

'TANRI'NIN GÖZBEBEĞİ'

Hagee Papazları Kurucusu John Hagee, 'Ortada tek devletli bir çözüm var. Bugün de İsrail, yarın da İsrail. Amerika, İran'a da gününü göstermeli' ifadesini kullandı. İsrail ile ilgili İncil'den örnekler veren Hagee, 'İsrail, Amerika'nın Ortadoğu'daki tek gerçek dostu. İsrail, Tanrı'nın gözbebeğidir' dedi.

GAZZE BİR ULUSUN MEZARLIĞI OLDU

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail-Filistin çatışması sürerken Gazze'deki insani duruma ilişkin İngiliz The Guardian'a 'Gazze'de ateşkes olmazsa tarih hepimizi yargılayacak' başlıklı makale yazdı. Lazzarini, Gazze'de 'derhal insani ateşkes' çağrısında bulunarak, 'Gazze'nin sıkışıp kalmış nüfusun mezarlığı haline geldiğini' belirtti.

ABD ve İsrail’den Gazze itirafları! Hamas katliamın bahanesi

ABD'YE GÖRE ÖLÜMLER NORMAL

İsrail'in katliamlarında 3 binden fazlası çocuk olmak üzere 7 bini aşkın- Filistinli hayatını kaybetti. Ancak ABD Başkanı Biden, 'Ölümlerin bu kadar çok olduğunu düşünmüyorum' dedi. Filistin yönetimi öldürülenlerin isimlerini yayınlarken Dünya Sağlık Örgütü'nden de 'Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı güvenilir' açıklaması geldi.

ABD ve İsrail’den Gazze itirafları! Hamas katliamın bahanesi

Beyaz Saray Sözcüsü ise sivil ölümler için 'Bu savaş, böyle şeyler olur' dedi. Biden, 474 sivilin öldürüldüğü hastane katliamı için de 'Karşı taraf yapmış gibi gözüküyor' diyerek işin içinden çıkmıştı. Ancak çok sayıda kurum ve kuruluş, katliamı İsrail'in yaptığını ortaya koyan belgeler yayınladı.


Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı! Vatandaş tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Gazze için tek ses! Türkiye'nin kalbi İstanbul'da atacak: Başkan Erdoğan uluslararası topluma bir kez daha gerçekleri anlatacak
Türkiye'den kara ve denizde sondaj hamlesi! Rota Doğu Akdeniz'e çevrildi
Gazze’de en kara gece! İsrail katliam yaptı tam 150 noktayı bombaladı…
ABD ve İsrail’den Gazze itirafları! Hamas katliamın bahanesi
MİT'ten Suriye'ye nokta operasyonu: PKK'nın sözde Derik Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi!
76 ilde Mercek operasyonu
Bakan Fidan: 'Çözümün tek yolu bağımsız Filistin'
Bayraktar TB3 SİHA Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzüyle buluştu
İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Bakan Uraloğlu İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek YHT için tarih verdi!
Eski Beyaz Saray danışmanı dünyayı uyardı! 3 noktaya işaret etti: Orta Doğu 'Barut fıçısı gibi...'
Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz
İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
Mescid-i Aksa’ya girişlere müdahale: Gaz bombası attılar!
İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’ya gidiyor! Bakan Bolat duyurdu
İsrail kara güçleri Gazze'ye girdi: İsrail'den işgal hazırlığı! İsrail askeri sözcüsü tek hedeflerini açıkladı...
İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

29 Ekim kutlamaları nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

29 Ekim kutlamaları nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…