ABD ve İsrail’den Gazze itirafları! Hamas katliamın bahanesi

İsrail'in işgalci ordusu, arkasına ABD ve Avrupalı ülkeleri alarak 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 21'inci yüzyılın en büyük katliamlarını yapıyor. Tel Aviv yönetimi bu soykırıma gerekçe olarak Hamas'ı gösteriyor.Saldırıların başından itibaren Hamas ile terör örgütü DEAŞ'ı bir tutmak gibi kamuoyu algısı yapıyorlar. ABD ve Avrupalı devletler Hamas'ı bahane ederek İsrail'e her türlü desteği veriyor. Ancak gün geçtikçe katliamların gerçek nedeninin farklı olduğuna dair açıklamalar geliyor.'Gazze Şeridi'ni yok etmekten' bahseden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılarını açıkça dini gerekçelere dayandırdı. Netanyahu, Hamas'a karşı Tevrat'ın 'Yeşaya' kitabındaki 'kehaneti' göreceklerini öne sürerek, 'Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır:Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz' dedi.ABD'de de Netanyahu'nun dini gerekçelerini destekleyenler kamuoyunun karşısına çıkmaya başladı. Hagee Papazları isimli Evanjelik papaz topluluğu, ABD'li birçok siyasinin katılımıyla İsrail için destek gecesi düzenledi.Teksas'ta bir kilisede düzenlenen geceye, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, Arkansas Senatörü Tom Cotton, Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Emmer ve İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan katıldı.Hagee Papazları Kurucusu John Hagee, 'Ortada tek devletli bir çözüm var. Bugün de İsrail, yarın da İsrail. Amerika, İran'a da gününü göstermeli' ifadesini kullandı. İsrail ile ilgili İncil'den örnekler veren Hagee, 'İsrail, Amerika'nın Ortadoğu'daki tek gerçek dostu. İsrail, Tanrı'nın gözbebeğidir' dedi.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail-Filistin çatışması sürerken Gazze'deki insani duruma ilişkin İngiliz The Guardian'a 'Gazze'de ateşkes olmazsa tarih hepimizi yargılayacak' başlıklı makale yazdı. Lazzarini, Gazze'de 'derhal insani ateşkes' çağrısında bulunarak, 'Gazze'nin sıkışıp kalmış nüfusun mezarlığı haline geldiğini' belirtti.İsrail'in katliamlarında 3 binden fazlası çocuk olmak üzere 7 bini aşkın- Filistinli hayatını kaybetti. Ancak ABD Başkanı Biden, 'Ölümlerin bu kadar çok olduğunu düşünmüyorum' dedi. Filistin yönetimi öldürülenlerin isimlerini yayınlarken Dünya Sağlık Örgütü'nden de 'Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı güvenilir' açıklaması geldi.Beyaz Saray Sözcüsü ise sivil ölümler için 'Bu savaş, böyle şeyler olur' dedi. Biden, 474 sivilin öldürüldüğü hastane katliamı için de 'Karşı taraf yapmış gibi gözüküyor' diyerek işin içinden çıkmıştı. Ancak çok sayıda kurum ve kuruluş, katliamı İsrail'in yaptığını ortaya koyan belgeler yayınladı.