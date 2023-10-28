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29 Ekim kutlamaları nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 29 Ekim Pazar günü saat 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Ekleme: 28.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
29 Ekim kutlamaları nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Fatih'te gerçekleştirilecek olan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda 29 Ekim Pazar günü kutlama töreninde saat 06.00'dan araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergah ise şöyle:

'Kapatılan yollar, Adnan menderes bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Sofular caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş, Adnan Menderes Bulvarına (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar. Hal yolu güney istikameti Bayrampaşa ayrımlardan itibaren trafiğe kapatılacak olup, trafik akımı yan yola yönlendirilecek.

Kapatılan yollara alternatif güzergahlar ise Turgut Özal Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'.

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