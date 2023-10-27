Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Kredi kartı ve ticari kredi faiz oranlarındaki üst limitlerde değişiklikler yapılacağı duyuruldu. Faiz oranlarındaki bu artış, referans faiz oranındaki yükselişle birlikte gerçekleşecek. Yeni düzenlemeler 1 Kasım tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra kredi işlemleri bu yeni oranlar üzerinden gerçekleşecek.

Kredi kartı faizlerindeki belirleyici referans faiz oranı, mevcut oranın üzerine çıkarak yüzde 3,16 seviyesine yükseltiliyor. Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,71'e çıkarken, aylık gecikme faizi yüzde 3,56'dan yüzde 4,01'e yükselecek. Nakit çekim işlemlerinde ise aylık faiz oranı yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye yükseltilecek.Faiz oranlarındaki artış, hem bireysel kredi kartları hem de ticari krediler için üst sınırları değiştiriyor. Kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı, faiz artışı sonrasında yüzde 3,16'ya yükselecek.Kredi kartı sahiplerini etkileyen bu değişikliklerle birlikte aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,71'e, aylık gecikme faizi ise yüzde 3,56'dan yüzde 4,01'e çıkacak.Nakit çekim işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise aylık yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye yükselecek.Ticari kredi faizlerindeki değişiklikler de dikkat çekiyor. Üst limit, 1,8'lik kat sayı göz önüne alındığında yüzde 69,3'ten yüzde 83'e yükselecek.İhracat ve yatırım kredileri için geçerli olan üst sınırlar da artıyor. Yıllık yüzde 53,9 olan üst sınır, yüzde 64,5'e çıkacak.Bu faiz oranlarındaki değişiklikler 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. Ancak 1 Kasım'a kadar gerçekleştirilen işlemler, mevcut oranlar üzerinden hesaplanmaya devam edecek.