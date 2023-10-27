Mescid-i Aksa’ya girişlere müdahale: Gaz bombası attılar!

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve buradaki Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarını sürdürüyor. Eski Şehir bölgesinde güvenlik bariyerleri kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girişlerde keyfi kontroller yapıyor. Öte yandan bölgeden gelen görüntülere göre, İsrail askerleri Cuma Namazı için toplanan gençlere müdahale ediyor.

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve buradaki Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarını sürdürüyor. Eski Şehir bölgesinde güvenlik bariyerleri kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girişlerde keyfi kontroller yapıyor. Öte yandan bölgeden gelen görüntülere göre, İsrail askerleri Cuma Namazı için toplanan gençlere müdahale ediyor.İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli kaynaklar, İsrail polisinin, Aksa'ya Filistinli genç erkek ve kadınların girişini kısıtladığını, 60 yaş civarı Filistinlilerin girişine izin verdiğini aktardı.Kudüs'te Cuma Namazı öncesi, İsrail askerleri Mescid-i Aksa'yı gençlere kapattı.Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının da devam ettiği bildirildi.Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor.