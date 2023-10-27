Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda muz kolileri arasında saklanan 610 kilogram kokain ele geçirildiğini, olayla ilgili 3 kişinin ise yakalandığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesi sürüyor.



Bu kapsamda zehir ticaretine büyük bir darbe vuruldu.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda muz kolileri arasında saklanan 610 kilogram kokain ele geçirildiğini, olayla ilgili 3 kişinin ise yakalandığını duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu ayrıntıları verdi:



"Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanında yapılan aramada yasal yükü Muz olan konteynerde 610 kg kokain ele geçirdi.



Ekvador’dan gelecek olan muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı alan Narkotik güçlerimiz, konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Uyuşturucu madde Mersin Limanına geldiğinde NARKOGÜÇ operasyonu başlatıldı.



Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli şahıs yakalandı.



Bu büyük operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.



Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."